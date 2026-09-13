Всичко за Регионални Вестници

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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН „Честит първи учебен ден", е уводното заглавие на вестник „Видин". На темата за новата учебна година е посветена една страница от вестника. На...

15 септември | 7:15
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН С горещата новина за Видин започва броят на вестник „Видин". В „Опит за покушение срещу видинския кмет" са представени всички подробности около...

07 април | 8:10
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ДОБРИЧ С голямото си заглавие днес от първата си страница в. "Нова добруджанска трибуна" съобщава, че община Добричка работи по седем проекта. Друга...

04 декември | 9:15
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ДОБРИЧ Водеща тема днес на в. "Нова добруджанска трибуна" е свързана с възстановяването на уличната мрежа след отстраняване на ВиК аварии. Зам.-кметъ...

22 октомври | 8:39
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

Добрич „Двама градоначалници влизат в кулинарен двобой с кмета на Каварна Цонко Цонев", съобщава в новия си брой вестник „Добруджанска трибуна". По т...

11 септември | 7:07
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ДОБРИЧ „Швейцарският дарител Барбара Геринг е предложението за почетен гражданин", съобщава от първа страница вестник „Нова добруджанска трибуна". Ек...

09 септември | 7:28
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

БЛАГОЕВГРАД Списвачи от „Фейсбук" страница са издали смъртна присъда на кмета на курортната община Андон Тотев, пише вестник „Вяра". Присъдата е афиш...

23 август | 8:14
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

СТАРА ЗАГОРА «Прокуратурата проверява конфликта пред Операта», съобщава от първата си страница днес в. «Старозагорски новини» като цитира Евдокия Дим...

06 август | 7:01
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