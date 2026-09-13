Преглед на регионалния печат
ВИДИН „Честит първи учебен ден", е уводното заглавие на вестник „Видин". На темата за новата учебна година е посветена една страница от вестника. На...
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ВИДИН „Честит първи учебен ден", е уводното заглавие на вестник „Видин". На темата за новата учебна година е посветена една страница от вестника. На...
ВИДИН За потоп в Чупрене, Горни Лом, Стакевци, Арчар разказва на първата си страница вестник „Видин". По Великден продължителни дъждове наводнили и р...
ВИДИН С горещата новина за Видин започва броят на вестник „Видин". В „Опит за покушение срещу видинския кмет" са представени всички подробности около...
ДОБРИЧ С голямото си заглавие днес от първата си страница в. "Нова добруджанска трибуна" съобщава, че община Добричка работи по седем проекта. Друга...
ВИДИН С „В памет на екзарх Антим Първи" започва броят на вестник „Видин". Материалите за екзарха, който е бил и видински митрополит, са посветени на...
ДОБРИЧ Водеща тема днес на в. "Нова добруджанска трибуна" е свързана с възстановяването на уличната мрежа след отстраняване на ВиК аварии. Зам.-кметъ...
Добрич „Двама градоначалници влизат в кулинарен двобой с кмета на Каварна Цонко Цонев", съобщава в новия си брой вестник „Добруджанска трибуна". По т...
ДОБРИЧ „Швейцарският дарител Барбара Геринг е предложението за почетен гражданин", съобщава от първа страница вестник „Нова добруджанска трибуна". Ек...
БЛАГОЕВГРАД Списвачи от „Фейсбук" страница са издали смъртна присъда на кмета на курортната община Андон Тотев, пише вестник „Вяра". Присъдата е афиш...
СТАРА ЗАГОРА "Прокурорската проверка за парк "Бедечка" е прекратена", съобщава от първата си страница днес в. "Старозагорски новини", като цитира зам...
СТАРА ЗАГОРА «Прокуратурата проверява конфликта пред Операта», съобщава от първата си страница днес в. «Старозагорски новини» като цитира Евдокия Дим...
ВИДИН "Двумесечен маратон на изкуствата". Под това заглавие вестник "Видин" разказва за приключилия фестивал "Дунавски вълни". Той завършил с 5-часов...
СТАРА ЗАГОРА "Процесът срещу ръководството на община Гълъбово - на финалната права", съобщава от първата си страница днес в. "Старозагорски новини"....
СТАРА ЗАГОРА "Избират областния управител на тъмно", прогнозира от първата си страница днес в. "Старозагорски новини". Местните политически лидери н...
СТАРА ЗАГОРА Отложеното общото събрание на МБАЛ "Киркович", насрочено за вчера, е водеща тема за в. "Старозагорски новини". Форумът се е провалил пор...
СТАРА ЗАГОРА Извънредното заседание на общинския съвет в Стара Загора е водеща тема в днешния брой на в. "Старозагорски новини". Дневният ред съдър...
ВАРНА Въоръжен мъж нападна пристанище Варна, пише в. "Черно море". Ден по-късно двама терористи насочиха танкер към Аспаруховия мост, а военни водола...
СТАРА ЗАГОРА "Отхвърлиха жалбата на прокуратурата за референдума за полигон "Змейово", съобщава от първата си страница в. "Старозагорски новини". "Съ...
СТАРА ЗАГОРА Под заглавие "Чистка в енергетиката. Защо?" в. "Старозагорски новини" коментира предстоящите кадрови промени в енергетиката. Новинарите...
ВАРНА "И във Варна ТЕЛК-овете са пред разпад", четем от първа страница на вестник"Черно море". Причината е огромната натовареност на комисиите, която...