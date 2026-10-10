Земята се разцепи в Панама: Трус от 7,7 по Рихтер срути сгради, 9 държави трепереха за цунами

Земята се разлюля с ужасяваща сила в Панама, превръщайки обикновения петъчен ден в кошмар за хиляди хора. Мощно земетресение с магнитуд 7,7 разтърси централноамериканската държава на 9 октомври, срути сгради, разруши пътища и предизвика предупреждение за опасно цунами по тихоокеанските брегове на девет държави, предава БТА.

„Изправени сме пред голямо бедствие“, заяви президентът на Панама Хосе Раул Мулино, цитиран от Франс прес.

Държавният глава съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони. По последни данни на спасителните служби има най-малко двама пострадали, но засега няма потвърдени загинали.

Сгради рухнаха, катедрала загуби кула

Земетресението е регистрирано в 12:56 часа местно време, като епицентърът му се намира в района на селището Питалоса Ариба в провинция Ерера, на около 200 километра от столицата Панама.

По данни на Геоложката служба на САЩ трусът е бил на дълбочина 12,6 километра. Първоначално силата му е оценена на 8,0, но по-късно магнитудът е коригиран на 7,7.

Разлюляването продължило близо минута и било усетено в голяма част от страната.

Особено тежки са пораженията в град Пенономе, провинция Кокле, където са пострадали няколко сгради, включително историческата катедрала „Свети Йоан Кръстител“.

Една от кулите на храма се е срутила. Сериозни щети са нанесени и на сградата на местната администрация, както и на триетажен хотел.

Разрушения са регистрирани и в други части на страната, а някои пътища са станали непроходими.

Девет държави в тревога за гигантски вълни

Мощното земетресение предизвика и опасения от цунами в Тихия океан.

Първоначално беше издадено предупреждение за крайбрежието на девет държави – Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико.

Според ранните оценки съществуваше опасност по части от панамското крайбрежие да се образуват вълни с височина от един до три метра.

Няколко часа по-късно предупреждението беше отменено, след като опасността беше преразгледана.

Паника по улиците, училищата затвориха

Земетресението предизвика масови евакуации в различни части на Панама.

Хората напуснаха жилищни сгради, магазини, офиси и училища, опасявайки се от нови разрушителни трусове.

В столицата, въпреки голямото разстояние от епицентъра, високи сгради се люлеели, а изплашени жители побързали да излязат на открито.

Като предпазна мярка правителството отмени следобедните учебни занятия в цялата страна.

Работата на международното летище „Токумен“, един от най-важните въздушни транспортни центрове в региона, беше временно преустановена за проверки на безопасността. Някои полети бяха пренасочени към други летища.

По-късно летището възобнови дейността си.

Въпреки силното земетресение Панамският канал, който свързва Атлантическия и Тихия океан, продължи да функционира нормално.

Над 80 вторични труса държат хората в страх

Първоначално властите съобщиха за десетки вторични трусове, но броят им бързо нарасна.

Според актуализираните данни на местния геофизичен институт са регистрирани над 80 вторични земетресения, включително силен трус с магнитуд 6,6.

Това допълнително усложнява работата на спасителните екипи, които продължават да обследват повредените сгради и разрушената инфраструктура.

Сред тежко засегнатите райони са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос. Град Тоноси е останал откъснат по суша, като властите проучват възможностите за достигане до него по въздух.

Президентът Мулино посети Пенономе, за да се запознае на място с разрушенията и да координира помощта за пострадалите.

Той отправи и призив към гражданите да запазят спокойствие.

„Случилото се не бива да се използва за всяване на тревога или безредици“, написа държавният глава в социалната мрежа X.

Властите продължават оценката на щетите, докато спасителните служби проверяват засегнатите райони.

След едно от най-силните земетресения в Панама през последните години страната е изправена пред трудната задача да възстанови разрушената инфраструктура и да гарантира безопасността на населението.