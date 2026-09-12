Чудото се случи! Три почуквания събудиха Нотр Дам /СНИМКИ/
Грандиозна церемония по откриването на възкръсналата катедрала
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Грандиозна церемония по откриването на възкръсналата катедрала
Основният камък на храма е положен през 1882 г.
Има и доста исторически податки, че е приел мюсюлманството, каза проф. Иван Илчев
Новото покритие на кубетата ще заблести още по-силно
Дневниците на тамплиерите ли са помогнали на мореплавателя да стигне до Новия свят?
Именно в "Св. Неделя" дядо Неофит е бил е ръкоположен от патриарх Максим за йеромонах
Става дума за евентуален заговор за нападение срещу емблематичната Кьолнска катедрала
Какво направи Столична община?
Първо религията, след това политиката, категорични са вярващите
Историческата катедрала в Солсбъри в Англия е трансформирана
"Св.св. Петър и Павел" в Нант е една от най-големите готически катедрали във Франция
Храмът "Свети Петър и Павел" в Нант е една от най-големите готически катедрали във Франция
Концертът на най-известния тенор в света ще се предава на живо от катедралата на Великден
За първи път от повече от 200 години няма да има рождествена литургия в катедралата
Около 300 VIP гости се очаква да присъстват на траурната служба днес
54% от запитаните казват, че искат идентична реконструкция
Инициативата е на Ловчанския митрополит Гавриил и се организира от Ловчанската митрополия
Сред жертвите има и цивилни, и военни. На снимки в социалните мрежи се виждат отломки и тела, лежащи на улицата пред катедралата, срещу която са извър...
В в сайта се намира 360-градусова разходка в храма, както и основна информация - история, архитектура и др....
В събота обраха Катедралния храм "Свето успение Богородично". Изчезнаха накити, поставени пред иконата „Света Богородита Геронтиса", пред която се мол...