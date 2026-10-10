Ебола прекоси 3 държави с 1 човек: Как се изплъзна на лекарите и летищните проверки

Шест седмици, три държави, няколко болници и две летищни проверки. Това е маршрутът на един заразен с Ебола мъж, който успява да прекоси огромна част от Африка, без никой да установи, че носи един от най-опасните вируси в света. Болестта остава неразпозната, докато състоянието му не се влошава драматично и той не попада в болница в кенийската столица Найроби, съобщава BBC.

Историята на 40-годишния бизнесмен, чиято самоличност не се съобщава, завършва трагично. Той става първият потвърден случай на Ебола в Кения и умира на 5 октомври, само два дни след пристигането си в страната.

Случаят обаче повдига далеч по-тревожен въпрос: как човек със симптоми на смъртоносна инфекция е преминал през редица лечебни заведения и здравни проверки на летища в две държави, без опасността да бъде разпозната?

Пропуските поставят под съмнение ефективността на системите за биологична сигурност в Демократична република Конго, Уганда и Кения на фона на една от най-тежките епидемии от Ебола в историята.

Само през тази година болестта е отнела живота на повече от 4000 души в ДР Конго. По мащаб настоящата епидемия вече е втората най-смъртоносна, регистрирана досега. Данните се потвърждават и от Световната здравна организация (СЗО), която към 6 октомври отчита 8728 потвърдени случая и 4205 починали в страната.

Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC) са възстановили движението на кенийския пациент в продължение на близо шест седмици. Хронологията разкрива поредица от пропуснати възможности инфекцията да бъде установена навреме и десетки хора да бъдат предпазени от потенциален контакт с вируса.

Конго: Първите симптоми са объркани с кожна инфекция

Реконструкцията, представена от директора по извънредните ситуации в Africa CDC д-р Весам Манкула, дава най-подробната досега картина на пътуването на бизнесмена. Мъжът изминава хиляди километри, докато здравословното му състояние постепенно се влошава.

Кениецът живеел в Демократична република Конго от седем години и често пътувал по работа. През последните седмици преминал през три провинции.

Кога точно и къде се е заразил с Ебола, остава загадка. По данни на СЗО до началото на октомври вирусът вече е регистриран и в трите провинции, през които е преминал.

През по-голямата част от края на август и началото на септември бизнесменът пребивавал в провинция Бас Уеле, като посетил градовете Бута, Акети и Ликати.

Още през август, преди неговото пристигане, Световната здравна организация потвърдила случай на Ебола в Бута. Няма обаче доказателства, че именно там мъжът се е заразил.

Първите признаци на заболяването се появили около 15 септември. Вместо да бъде изследван за Ебола, той получил антибиотици и бил изпратен вкъщи.

Само два дни по-късно, на 17 септември, състоянието му наложило да бъде приет в здравния център „Тонго Етанди“ в град Бондо. Останал там до 19 септември.

Въпреки че имал висока температура и обрив, лекарите поставили диагноза кожна инфекция.

Това се оказало една от ключовите пропуснати възможности за ранно откриване на заболяването.

Тъй като никъде по време на пътуванията му не бил направен тест за Ебола, днес е почти невъзможно да се установи точният момент на заразяването.

Симптомите му съответстват на ранните стадии на вирусното заболяване, но могат да бъдат характерни и за други инфекции, широко разпространени в региона, включително маларията.

На 20 септември мъжът отпътувал със самолет за Кисангани – град с около 1,5 милиона жители, разположен на река Конго.

Там прекарал повече от десет дни в търсене на медицинска помощ.

Все още не е известно кои болници и клиники са го лекували, нито какви медикаменти са му били предписани.

Кисангани е столица на провинция Чопо, където към момента на описаните събития са регистрирани едва 51 случая на Ебола.

Уганда: Болен, но продължава да пътува

На 1 октомври, повече от две седмици след появата на първите симптоми, бизнесменът отново се качил на самолет. Този път пътувал с вътрешен полет до Бени, откъдето продължил към Касинди – оживен граничен град.

И Бени, и Касинди се намират в провинция Северно Киву, една от най-тежко засегнатите от епидемията. Там са регистрирани 1755 заразени и над 1000 смъртни случая.

Мъжът обаче не останал дълго в района и продължил към съседна Уганда.

Още през май, малко след началото на епидемията, угандийските власти въвели ограничения за придвижването през границата с Демократична република Конго.

Въпреки мерките бизнесменът успял да продължи пътуването си, без инфекцията да бъде установена.

Кения: Последният полет на заразения бизнесмен

След преминаването през Уганда мъжът се отправил към кенийската столица Найроби. Според официалната информация на СЗО и кенийското здравно министерство той пристигнал със самолет от Кампала на 3 октомври.

Пътувал с полет 8523 на авиокомпания Jambojet. След пристигането си преминал през здравния контрол на международното летище „Джомо Кениата“, но заболяването отново не било разпознато.

По това време мъжът вече страдал от висока температура, втрисане, мускулни болки, възпалено гърло и кръвоизливи.

Едва след постъпването му в болница в Найроби лекарите започнали да подозират Ебола.

Лабораторните изследвания потвърдили най-тревожната диагноза: заразяване с вируса Бундибуджио (Bundibugyo) – същия, който причинява настоящата епидемия в Демократична република Конго.

Пациентът бил незабавно изолиран, но състоянието му продължило да се влошава.

На 5 октомври той починал. Погребан бил на следващия ден при строги мерки за предотвратяване на разпространението на инфекцията.

66 души под наблюдение: Кого е изложил на риск?

Смъртта на бизнесмена не слага край на историята. Напротив, тя поставя началото на мащабно издирване на хората, които може да са имали контакт с него.

Според цитираните от BBC данни кенийските власти вече са установили 66 души, потенциално изложени на вируса след пристигането му в страната.

Световната здравна организация предупреждава, че броят вероятно ще нарасне, тъй като проследяването на контактните лица в Уганда и Демократична република Конго продължава.

Случаят повдига въпроси и сред медицинските специалисти. Част от здравните работници изразяват притеснения относно организацията на карантината и начина, по който пациентът е бил обслужван в болницата Nairobi Hospital.

Кенийското здравно министерство уверява, че страната е предприела сериозни мерки за защита на населението.

По данни на ведомството над 652 000 пътници са преминали здравен скрининг, а близо 5000 медицински специалисти са обучени да реагират при случаи на Ебола.

Определени са и пет лечебни заведения, които да приемат заразени пациенти.

Въпреки това маршрутът на починалия бизнесмен показва колко уязвима може да се окаже системата за ранно откриване на инфекциите, когато болен човек се придвижва между държави, градове и лечебни заведения.

Как се предава Ебола и защо е толкова опасна?

Вирусът Ебола се разпространява чрез пряк контакт с телесни течности на заразен човек, при когото вече са се появили симптоми. Предаването е възможно и чрез предмети или материали, замърсени с инфектирани телесни течности.

Инкубационният период е от 2 до 21 дни. Това означава, че след излагане на вируса човек може да не прояви никакви признаци на заболяване в продължение на седмици.

Именно тази особеност затруднява ранното разпознаване на инфекцията и поставя сериозни изпитания пред здравните власти.

Случаят с кенийския бизнесмен показва и друг проблем – симптомите на Ебола в началото могат да наподобяват далеч по-често срещани заболявания.

Високата температура, мускулните болки и общото неразположение лесно могат да бъдат объркани с други инфекции, особено в райони, където маларията е широко разпространена.

Лекарите предупреждават: Не крийте симптомите

Директорът по извънредните ситуации в Africa CDC д-р Весам Манкула призовава пътуващите, които проявяват симптоми, характерни за Ебола, незабавно да ги съобщават на медицинските специалисти.

Ранното търсене на помощ може не само да ограничи разпространението на вируса, но и да увеличи шансовете на самия пациент да оцелее.

„Когато съобщите навреме за симптоми, свързани с Ебола, вие не само предотвратявате разпространението на вируса в други държави, но преди всичко защитавате самите себе си“, подчертава д-р Манкула.

Световната здравна организация обръща внимание и на още една опасност – страха и стигмата, които съпътстват болестта.

Притеснението от обществено отхвърляне може да накара заразените да прикриват симптомите си или да избягват медицинска помощ. Така вирусът получава възможност да се разпространява незабелязано.

Затова СЗО засилва усилията си за преодоляване на страха и дезинформацията.

Проблемът е особено сериозен в Демократична република Конго, където някои здравни работници дори са ставали жертва на нападения от хора, убедени, че Ебола не съществува.

Историята на починалия кениец е предупреждение за цялата система за обществено здраве. Защото един пропуснат случай може да се превърне в международна заплаха, а всяка навременна диагноза има значение не само за пациента, но и за всички, с които той влиза в контакт.