Зеленски ликува, отмени забрана на украинците за Унгария

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави лидера на унгарската проевропейска партия „Тиса“ Петер Мадяр за победата му на изборите.

Предварителните резултати от изборите, базирани на над 98% от преброените гласове, дават на „Тиса“ 53% и възможност да има 138 от 199 места в парламента, на ФИДЕС на Орбан – 38%, или 55 места. Крайнодясната „Нашата родина“ получава 6 места.

Зеленски обеща да работи с Мадяр за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността, предадоха Ройтерс и БТА.

„Важно е, когато конструктивният подход печели. Готови сме за среща и за съвместна конструктивна работа за благото на нашите два народа, а също и в името на мира и сигурността и на стабилността в Европа“, написа Зеленски в Телеграм.

Краят на ерата „Орбан“ има важно значение за Украйна. Загубилият вота премиер Виктор Орбан е в обтегнати отношения с Киев и дори блокира европейски заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро. Орбан поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин.

В същото време украинското външно министерство отмени препоръката си гражданите да се въздържат от пътувания до Унгария, предаде БТА по информация на Укринформ.

„Във връзка с края на унгарската предизборна кампания за произведения вчера вот Министерството на външните работи отменя препоръката си гражданите да избягват пътувания до Унгария. Тази кампания, която за съжаление беше изпълнена с манипулации по отношение на Украйна, вече е зад гърба ни. Съответно, опасността от провокации, довели до тези ограничения, вече не е налице", заяви в социалната мрежа Фейсбук външният министър на Украйна Андрий Сибига.

Сибига добави, че министерството сега очаква резултатите от изборите да доведат до нормализиране на отношенията между Украйна и Унгария и че Киев е готов да работи за постигането на тази цел.

„Изборът на унгарския народ демонстрира желанието му да живее в мир, сигурност и просперитет – да живее в наистина независима Унгария, която е част от обединена и свободна Европа, а не в зона на влияние на Москва. Изборът на унгарците бележи и поражението на политиките на изнудване и антиукраинска пропаганда", допълни той.

Според Сибига предстои внимателна и прагматична работа за намиране на общ език, възстановяване на взаимното уважение и практическото действие на общите интереси. „Ще работим за възстановяване на добросъседските отношения в интерес както на нашите страни, така и на Европа като цяло", подчерта външният министър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com