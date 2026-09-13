Акаунтът на Доналд Тръмп-младши в X е бил хакнат
Компрометираният акаунт обяви смъртта на бившия американски президент Доналд Тръмп
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Компрометираният акаунт обяви смъртта на бившия американски президент Доналд Тръмп
Илон Мъск промени методите за модериране на платформата
Засега е само на английски и испански
Заемът е бил обезпечен с част от акциите му в SpaceX
Компанията ще съхранява и използва биометрични данни за целите на безопасността
Засега е само за ВИП абонати
Решението породи противоречиви коментари
Абонаментът струва на потребителите $84 на година
Мъск удържа на думата си
Мъск също така стартира потребителска анкета в Twitter за "Смяна на цвета по подразбиране на платформата на черен"
Приложението започна да се сблъсква с първите си проблеми
Трафикът на Twitter отбеляза забележим спад след пускането на конкурентната социална платформа Threads от Meta
Мъск очаква по-добри резултати през юли
Само през първите два часа той достигна 2 милиона потребители
Meta описва Threads като „приложението за текстови разговори на Instagram“
Правилата на Twitter претърпяха сериозни промени през последните няколко дни
TikTok също ще бъде подложен на подобна оценка
Засега Bluesky е само с покана
Twitter се откроява като най-голямата социална медийна платформа, която напълно е отказала да лицензира милиони песни в услугата си
Проектът идва в отговор на недоволството, което някои потребители на Twitter изразиха, след като Илон Мъск купи услугата за микроблогове