Танев посрещна Кунева с аплодисменти
Новият министър на образованието Меглена Кунева официално оглави ведомството. Смяната на караула стана с официалното връчване на звънец, който по трад...
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Новият министър на образованието Меглена Кунева официално оглави ведомството. Смяната на караула стана с официалното връчване на звънец, който по трад...
Мисля, че слабата комуникация с медиите и обществото беше една от грешките на екипа. Това каза Ваня Кастрева, която подаде оставка като зам.-министър...
„Не може само аз да съм виновен за всичко". Това заяви министърът наобразованието в оставка Тодор Танев заяви министър Танев. „Тези учебни програми б...
Днес ще се състои спешна среща при премиера заради поисканата от него оставка на министър на образованието. Очаква се представителите на Реформаторски...
Работи се за предсрочни избори. Тава заяви образователният министър в оставка Тодор Танев пред Нова ТВ. "Ще се карат кой да бъде наследникът ми, част...
- Г-н Танев, чухте ли се с премиера Бойко Борисов? - Въобще не съм ходил в МС, никой не ми се е обаждал оттам по телефона. Връщам се от Етрополе. Ням...
„История славянобългарска" отива там, където може да бъде разбрана вероятно по-добре. Така министърът на образованието Тодор Танев обясни предложениет...
Ако Реформаторският блок обяви, че снема доверието си от министъра на образованието проф. Тодор Танев, той ще се допита до премиера какво ще е бъдещет...
На този етап въпросът с моята оставка не стои. Единственият, който може да я поиска е премиерът, който ме е назначил. Това заяви министърът на образов...
Кънев засега отрича да е искал оставката на министъра на образованието Беше ни съобщено на заседанието на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок...
В законопроекта на МС се предлагат мерки за диференциране на субсидирането и прекратяване на практиката за приемане на студенти с ниски резултати с це...
Децата ще учат що е ляво и дясно по гражданско образование, казва проф. Тодор Танев * Бивши служители на МОН палят полемика за програмите* Професиона...
Необходимо е успокояване на образователната система, за да може резултатите от направените промени да бъдат максимално полезни за учениците. Това посо...
Развързват ръцете на езиковите гимназии за часовете по чужд език Просветният министър Тодор Танев лично е препоръчал рисуване и музика да се изучават...
Днес в столицата се провежда информационен ден на НАТО, където ще бъдат представени възможности за българските учени да участват в проекти на Алианса....
Първият звънец ще удари днес навсякъде в страната. Общо 64 841 първолаци ще прекрачат за първи път прага на класната стая. За първи път тази година се...
Нелегалното записване на нелегални ученици е престъпление и то трябва да бъде криминализирано, настоя министърът на образованието Тодор Танев пред бТВ...
Мерки срещу "мъртвите души" в училищата взима министърът на образованието проф. Тодор Танев. Той предлага промени в начина на изплащане на държавната...
Образователният министър проф. Тодор Танев лично ще участва при внезапни проверки на отделни училища. Това заяви самият той по време на изнасяне на до...
След скандалните разкрития за нередностите във Фонд "Научни изследвания", установени от одити на Сметната палата и на вътрешното звено за проверка в М...