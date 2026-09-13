Всичко за Танев

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Танев няма да подава оставка

Танев няма да подава оставка

На този етап въпросът с моята оставка не стои. Единственият, който може да я поиска е премиерът, който ме е назначил. Това заяви министърът на образов...

10 декември | 11:34
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Танев пуска по-малки класове

Танев пуска по-малки класове

Първият звънец ще удари днес навсякъде в страната. Общо 64 841 първолаци ще прекрачат за първи път прага на класната стая. За първи път тази година се...

15 септември | 5:05
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