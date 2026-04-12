Три спорни точки провалиха сделката, Иран призна за дълбоки разногласия

Разногласия по „две или три ключови теми“ са попречили на САЩ и Иран да постигнат споразумение в Исламабад, обяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи. По думите му страните са успели да се разберат по част от въпросите, но са останали съществени различия, които са блокирали финалния резултат.

Преговорите приключиха без сделка, но сигналите от Техеран показват по-умерен тон спрямо бъдещето на диалога. Така дипломатическата линия остава отворена, макар и без ясен пробив.

Багаеи заяви пред държавната телевизия ИРИБ, че между двете страни съществува „разлика в гледните точки“ по редица въпроси, като не уточни конкретно кои са те, но потвърди, че именно те са спрели споразумението. По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс посочи като основен проблем липсата на твърд ангажимент от страна на Техеран да се откаже от разработването на ядрено оръжие.

Въпреки твърдата позиция, изразена от ирански медии, че към момента няма планове за нов кръг преговори, Багаеи остави по-широко поле за тълкуване. „Дипломацията никога не приключва“, подчерта той, като даде сигнал, че каналите за комуникация не са напълно прекъснати.

Той допълни, че не е имало реалистични очаквания за постигане на споразумение в рамките на една среща, като според него никоя от страните не е разчитала на бърз пробив. Това изказване подсказва, че разговорите са били възприемани по-скоро като начало на процес, отколкото като финален етап.

Багаеи изрази увереност, че Иран ще продължи контактите с Пакистан като посредник, както и с други страни в региона, които поддържат диалог с Техеран. Той обаче не уточни дали Иран възнамерява да продължи директните разговори със САЩ, което оставя бъдещето на двустранния диалог неясно.

