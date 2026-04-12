Мирът се отдалечава. Иран отказва нови разговори, Пакистан не се отказва

Провалът на продължилите близо денонощие преговори между САЩ и Иран в Исламабад вече има пряко продължение, след като Техеран обяви, че няма намерение да се връща към нов кръг разговори на този етап, а Пакистан категорично заяви, че ще продължи да посредничи между двете страни. Ситуацията се разцепва в две посоки - застой и твърда линия от страна на Иран, срещу опит за рестарт на диалога от страна на домакина.

Напрежението около Ормузкия проток и бъдещето на примирието остава ключовият фон на тази дипломатическа криза. Въпросът вече не е дали има сделка, а дали изобщо ще има нов шанс за такава.

Пакистан не отстъпва от ролята си

Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че страната ще продължи активно да улеснява диалога между САЩ и Иран, въпреки липсата на резултат. По думите му Исламабад е изиграл ключова роля в провеждането на „интензивни и конструктивни преговори“, като в процеса са били ангажирани както дипломатическите канали, така и армейското ръководство, включително началникът на армията Асим Мунир.

Дар подчерта, че Пакистан ще запази ангажимента си и в следващите дни, като изрази благодарност към двете страни за това, че са откликнали на призива за незабавно прекратяване на огъня и са приели поканата на премиера Шехбаз Шариф (на снимката горе) за провеждане на разговорите в Исламабад. Посланието от пакистанска страна е ясно - каналът за диалог не е затворен, дори когато преговорите се провалят.

Техеран спира - няма бързане за нови разговори

Сигналите от Иран обаче са рязко различни и показват твърд курс. Според информация на държавната агенция Фарс, позоваваща се на източник, близък до делегацията, страната няма планове за нов кръг преговори в близко бъдеще. Позицията е категорична - Техеран „не бърза“ и няма да прави отстъпки, докато САЩ не се съгласят на условия, които определя като разумни.

Особено чувствителна остава темата за Ормузкия проток, като от иранска страна се подчертава, че без напредък в преговорите няма да има промяна в статута му. Това превръща стратегическия маршрут в директен инструмент на натиск и ключов фактор в преговорната динамика.

Взаимни обвинения след провала

След края на разговорите и двете страни излязоха със остри оценки. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс определи резултата като „лоша новина“ за Иран, подчертавайки, че Вашингтон е поставил ясни условия, които не са били приети.

От иранска страна реакцията бе не по-малко категорична. Бившият вицепрезидент Атаолах Мохаджерани заяви, че САЩ са се опитали да постигнат на масата за преговори това, което не са успели на бойното поле. По думите му именно Вашингтон е предложил диалога, осигурил е посредник и е приел условията за започване на разговори, но не е постигнал целите си.

Разговорите приключиха, кризата остава

Иранската делегация напусна Исламабад около полунощ източноамериканско време, без да има яснота кога може да се проведе нова среща. Така дипломатическият процес остава в задънена улица - с посредник, готов да действа, но със страни, които все повече се отдалечават една от друга.

Ситуацията остава нестабилна, а липсата на споразумение поддържа висок риска от ново изостряне както на бойните действия, така и на напрежението около ключови енергийни маршрути.

