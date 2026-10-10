„Исаяс“ затвори дори незатварящите никога Waffle House! Ураганът остави над 660 000 без ток

Американското крайбрежие на Мексиканския залив преживява едно от най-сериозните метеорологични изпитания за годината. Ураганът „Исаяс“ достигна сушата край град Дестин, Флорида, вечерта на 9 октомври като буря от втора категория, с постоянни ветрове около 169 км/ч. Стихията донесе поройни дъждове, разрушителни пориви, крайбрежни наводнения и масови прекъсвания на електрозахранването.

Според последната проверена сводка на Националния център за ураганите на САЩ (NHC), към 1:00 ч. сутринта на 10 октомври местно време центърът на бурята вече се намира над южната част на Алабама. Ветровете са отслабнали до около 100 км/ч, но опасността от проливни дъждове и внезапни наводнения продължава.

Над 664 000 домакинства и обекти без електричество

Според последните данни, цитирани от Асошиейтед прес, повече от 664 000 потребители във Флорида и Алабама са останали без електрозахранване.

Вятърът е съборил дървета, електрически стълбове и кабели, а наводнените пътища сериозно затрудняват придвижването на спасителните екипи.

В град Пенсакола са регистрирани повредени покриви, а видеозапис показва как силният вятър откъсва част от покрива на хотел. В Дестин улиците са залети, а полицията призовава хората да останат по домовете си.

На места приливната вълна е достигнала около метър и половина. Преди навлизането на урагана на сушата властите предупредиха, че при най-неблагоприятно развитие водата може да се покачи с над два метра.

Евакуации, вечерен час и 5000 военни

Във Флорида и Алабама са предприети извънредни мерки. За уязвимите крайбрежни райони са издадени заповеди за задължителна евакуация, а град Мобил в Алабама въведе вечерен час.

Около 5000 военнослужещи от Националната гвардия на Флорида са мобилизирани за справяне с последствията.

Някои летища прекратиха полетите си. Затворени бяха училища, евакуирани бяха затворници от застрашени учреждения, а на определени места спасителните операции временно бяха преустановени заради опасните условия.

Сериозността на ситуацията пролича и от необичаен факт. Десетки ресторанти от веригата Waffle House, известна с това, че остава отворена дори при тежки бури, затвориха врати.

В Съединените щати работата на тези ресторанти неофициално се използва като своеобразен показател за мащаба на природните бедствия.