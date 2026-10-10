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„Исаяс“ затвори дори незатварящите никога Waffle House! Ураганът остави над 660 000 без ток

Опасността от наводнения остава

„Исаяс“ затвори дори незатварящите никога Waffle House! Ураганът остави над 660 000 без ток
10 окт 26 | 9:47
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Американското крайбрежие на Мексиканския залив преживява едно от най-сериозните метеорологични изпитания за годината. Ураганът „Исаяс“ достигна сушата край град Дестин, Флорида, вечерта на 9 октомври като буря от втора категория, с постоянни ветрове около 169 км/ч. Стихията донесе поройни дъждове, разрушителни пориви, крайбрежни наводнения и масови прекъсвания на електрозахранването.

Според последната проверена сводка на Националния център за ураганите на САЩ (NHC), към 1:00 ч. сутринта на 10 октомври местно време центърът на бурята вече се намира над южната част на Алабама. Ветровете са отслабнали до около 100 км/ч, но опасността от проливни дъждове и внезапни наводнения продължава.

Над 664 000 домакинства и обекти без електричество

Според последните данни, цитирани от Асошиейтед прес, повече от 664 000 потребители във Флорида и Алабама са останали без електрозахранване.

Вятърът е съборил дървета, електрически стълбове и кабели, а наводнените пътища сериозно затрудняват придвижването на спасителните екипи.

В град Пенсакола са регистрирани повредени покриви, а видеозапис показва как силният вятър откъсва част от покрива на хотел. В Дестин улиците са залети, а полицията призовава хората да останат по домовете си.

На места приливната вълна е достигнала около метър и половина. Преди навлизането на урагана на сушата властите предупредиха, че при най-неблагоприятно развитие водата може да се покачи с над два метра.

Евакуации, вечерен час и 5000 военни

Във Флорида и Алабама са предприети извънредни мерки. За уязвимите крайбрежни райони са издадени заповеди за задължителна евакуация, а град Мобил в Алабама въведе вечерен час.

Около 5000 военнослужещи от Националната гвардия на Флорида са мобилизирани за справяне с последствията.

Някои летища прекратиха полетите си. Затворени бяха училища, евакуирани бяха затворници от застрашени учреждения, а на определени места спасителните операции временно бяха преустановени заради опасните условия.

Сериозността на ситуацията пролича и от необичаен факт. Десетки ресторанти от веригата Waffle House, известна с това, че остава отворена дори при тежки бури, затвориха врати.

В Съединените щати работата на тези ресторанти неофициално се използва като своеобразен показател за мащаба на природните бедствия.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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