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Петима убити в Алабама

Петима убити в Алабама

Петима души, сред които и бременна жена, са убити в американския град Мобил, щата Алабама. Това съобщава Alabama.com, позовавайки се на полицията. За...

21 август | 10:20
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