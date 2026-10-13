Европа застана до България! Урсула фон дер Лайен с категорично послание

Силно послание на солидарност и подкрепа към България отправи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след поредните тежки инциденти в Черно море. Тя категорично осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и изрази благодарност към българските спасителни екипи, които се притекоха на помощ на бедстващите моряци.

„Ние сме с България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х. Европейският лидер предупреди, че животът на невинни хора е поставен в смъртна опасност, и настоя отговорните за нападенията да бъдат подведени под отговорност.

Ние сме с България

„Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо“, заяви председателят на Европейската комисия. Тя подчерта, че нападенията срещу цивилни плавателни съдове не могат да бъдат приемани като обичайна част от военните действия, защото застрашават живота на моряци, които изпълняват своята работа.

„Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България. Те излагат живота на екипажа на сериозна опасност и заплашват сигурността в Черно море“, посочи Фон дер Лайен.

Особено силен акцент в изявлението й беше признателността към българските спасители. В момент, когато хора се борят за живота си в открито море, именно бързата реакция на екипите се оказва решаваща за тяхното оцеляване. „Ние сме с България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, написа още тя.

Българските спасители изведоха 15 моряци от опасността

Реакцията на председателя на Европейската комисия дойде след тежката нощ в Черно море, когато два търговски кораба бяха поразени от дронове в близост до българското крайбрежие.

Първият сигнал е за кораба „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, който е бил атакуван на около 18 морски мили от Бяла. Според информацията на екипажа три въздушни дрона са поразили палубата и борда на плавателния съд. Българските служби незабавно са организирали спасителна операция, при която всичките 15 моряци са евакуирани успешно. Шестима са получили наранявания, включително един моряк с леки изгаряния, но според последната информация от областния управител на Варна Марио Смърков няма тежко пострадали.

Още по-тревожна е ситуацията край Крапец, където друг атакуван кораб е потънал. Част от екипажа е успяла да се добере до спасителни плотове, а спасителните действия продължават. По последни данни петима моряци са спасени, а други 11 се издирват.

Европейската солидарност в труден момент

Посланието на Урсула фон дер Лайен идва в момент, когато България настоява за по-активно международно съдействие при разследването на нападенията и за засилване на сигурността в Черно море. Премиерът Румен Радев вече поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за установяване на произхода на дроновете, тъй като към момента няма категорични доказателства за извършителите.

Председателят на Европейската комисия не само осъди атаките, но и открои човешката страна на трагичните събития - опасността за екипажите и усилията на хората, които рискуват собствената си безопасност, за да спасят чужд живот.

Думите й са и ясен знак, че България не е сама пред нарастващите заплахи в Черно море. А благодарността към българските спасители е признание за професионализма и човечността, проявени в една от най-тежките нощи за сигурността на корабоплаването край нашите брегове.