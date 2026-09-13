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Удавената солидарност

Удавената солидарност

Европа се люшка между съчувствието и страха от нелегалните имигранти В Средиземно море се разиграва най-жестоката трагедия от голямата война насам. С...

21 април | 5:25
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