Витанов посочи Русия след атаките в Черно море. Обясни какво предприема Радев

България не разполага с необходимата защита срещу дронове, а нападенията срещу търговски кораби в Черно море не могат да бъдат предотвратени само с национални усилия. Това предупреди депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов след новите удари край Бяла и Крапец.

Той определи атаките като абсолютно недопустими и настоя за общоевропейски отговор, който да гарантира сигурността на корабоплаването. Витанов подчерта, че правителството вече е предприело действия пред НАТО и Европейския съюз, но докато войната продължава, рискът от нови инциденти ще остане.

Ако спрем 99 дрона, стотният ще удари

„Нападението над корабите в Черно море с дронове е абсолютно недопустимо и неприемливо“, заяви Петър Витанов в кулоарите на Народното събрание. Според него България е изправена пред сериозно предизвикателство, което надхвърля възможностите на отделна държава и изисква съвместни действия на европейските партньори.

„Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем, необходим е общоевропейски отговор и инициатива“, подчерта депутатът. Той предупреди, че дори при максимални усилия за противодействие не може да бъде гарантирано пълно предотвратяване на подобни нападения. „Страната ни може само да реагира, докато войната продължава. Ако спрем 99 дрона, то стотният ще удари“, заяви Витанов.

По думите му досега са били поразени над 460 кораба, като той посочи тази цифра като доказателство за мащаба на опасността пред гражданското корабоплаване. Депутатът не представи допълнителни подробности за периода и обхвата на посочените от него нападения.

Витанов посочи Русия, но разследването продължава

Представителят на „Прогресивна България“ коментира и въпроса за произхода на дроновете, поразили плавателните съдове в близост до българското крайбрежие. „Логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега това се потвърждава“, заяви той.

Изявлението отразява оценката на Витанов, докато българските власти продължават да търсят категорични доказателства за извършителите на атаките. Именно установяването на произхода на безпилотните апарати е сред основните причини страната ни да поиска международна техническа и разузнавателна подкрепа.

Депутатът припомни, че премиерът Румен Радев е обявил намерението си да извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. Той посочи и извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет като част от предприетите действия.

България търси решение заедно с НАТО

Петър Витанов призна, че страната ни не разполага с необходимите способности за противодействие на подобни атаки с дронове. Според него това прави още по-важна координацията със съюзниците и предприемането на общи мерки за защита на Черноморския регион.

Депутатът обясни, че България следва процедурите на НАТО и че премиерът Румен Радев ще разговаря с генералния секретар на Алианса Марк Рюте за набелязване на конкретни действия. Витанов уточни, че към момента не е задействан член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците, когато някоя държава смята, че териториалната й цялост, политическата независимост или сигурността й са застрашени.

По думите му България вече е поставила въпроса за сигурността на Черно море на европейско равнище и работата по него продължава. Той отхвърли внушенията, че правителството подценява заплахата за търговското корабоплаване, като подчерта, че институциите предприемат необходимите дипломатически и организационни действия.