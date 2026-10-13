Велислава Петрова задейства ЕС и НАТО! България иска отговор за дроновете

България предприе нови дипломатически действия на най-високо международно равнище след поредните атаки срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че вече е разговаряла с партньорите ни в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, поразили плавателни съдове в Черно море.

Сред поставените въпроси са засилването на наблюдението на въздушното и морското пространство и укрепването на българските способности за реакция при подобни инциденти. Външният министър подчерта, че сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на цяла Европа, съобщи Нова телевизия.

Атаките са грубо нарушение на международното право

В позиция, публикувана в социалната мрежа Х, Велислава Петрова осъди нападенията срещу цивилни плавателни съдове в непосредствена близост до българските териториални води. Тя обърна внимание, че през нощта България е провела спасителна операция в Черно море, след като поредни търговски кораби са били атакувани.

„Повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са абсолютно недопустими. Те представляват грубо нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване“, заяви външният министър.

Петрова подчерта, че свободата на корабоплаването и безопасността на цивилните екипажи трябва да бъдат сред основните приоритети на международната общност. Според нея опасността вече не засяга единствено воюващите държави, а поставя на изпитание сигурността на целия Черноморски регион. „Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа“, категорична е тя.

България търси помощ за установяване на произхода на дроновете

Един от най-важните въпроси остава кой стои зад нападенията. Българските власти все още не разполагат с достатъчно категорични доказателства, за да посочат официално извършителя, а разследването изисква допълнителна международна подкрепа.

„Поддържам постоянен контакт с нашите партньори в ЕС и НАТО. Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие за разследването на атаките, за установяване на произхода на дроновете и за засилване на наблюдението на нашето въздушно и морско пространство, както и на способностите ни за реакция“, заяви Петрова.

Това е продължение на действията на българското правителство, което вече поиска техническа помощ от европейските институции и Северноатлантическия алианс. Премиерът Румен Радев изпрати писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

София е поискала съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност. Според съобщението на Министерския съвет при предишните инциденти не са открити останки от дроновете, които да позволят категорично установяване на техния произход. Именно затова експертната помощ и обменът на информация със съюзниците са от особено значение.

Overnight, Bulgaria carried out a search and rescue operation in the Black Sea. The repeated attacks on commercial vessels in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters are wholly unacceptable. They constitute a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation. The security of the Black Sea is inseparable from Europe’s security. Freedom of navigation and the safety of civilian crews must be a priority. I am in constant contact with our partners in the EU and NATO. I have already discussed with them the need for assistance with the investigation into the attacks, to establish the origin of the drones, and to strengthen surveillance of our air and maritime spaces and our capacity to respond. The Prime Minister Rumen Radev will summon the Russian Ambassador today. This is another dangerous escalation of the war in Ukraine. We must support all diplomatic efforts to bring it to an end. — Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 13, 2026

Радев привиква руския посланик

Външният министър потвърди и предстоящия разговор на премиера Румен Радев с руския посланик в България Елеонора Митрофанова. Решението идва след новите нападения срещу кораби край Бяла и Крапец, които допълнително изостриха обстановката в Черно море.

По-рано Радев заяви, че България все още няма категорични доказателства коя държава стои зад атаките. Той обаче посочи, че според неговата оценка резултатът от нападенията е в полза на Руската федерация.

Привикването на руския посланик е дипломатическа стъпка, чрез която българската страна може да постави официално въпросите си за сигурността на корабоплаването и да поиска разяснения. То само по себе си не означава, че произходът на използваните дронове вече е доказан.

Дипломатически усилия за сигурност и прекратяване на войната

Велислава Петрова постави последните нападения и в по-широкия контекст на войната в Украйна. Според нея случващото се представлява поредна опасна ескалация, чиито последици все по-осезаемо засягат държавите от региона. „Това е поредната опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване“, заяви външният министър.

Позицията й очертава две паралелни задачи пред България - да укрепи сигурността на морското и въздушното си пространство със съдействието на съюзниците и да подкрепя дипломатическите инициативи за прекратяване на военните действия.

След новите инциденти край българските брегове въпросът вече е не само кой е изпратил дроновете, но и какви допълнителни мерки могат да бъдат предприети, за да се предотвратят следващи нападения срещу цивилни кораби и да бъде гарантирана безопасността на морските екипажи.