Йовчев с тежко предупреждение: Черно море става новият Ормузки проток

Атаките срещу двата търговски кораба в Черно море показват пробив в сигурността на България. Това заяви бившият вътрешен министър и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред бТВ. Според него логиката на събитията сочи Русия като вероятен извършител на ударите с дронове, макар че окончателни доказателства все още няма. Йовчев предупреди за нарастващи рискове в Черноморския регион, но подчерта, че към момента страната ни не е изправена пред непосредствена военна заплаха.

Двата търговски кораба бяха атакувани на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд потъна, а другият беше тежко повреден. Инцидентът предизвика сериозна тревога за сигурността на корабоплаването, като произходът на дроновете продължава да се изяснява.

Според Йовчев ситуационната логика насочва към Русия, но установяването на категорични доказателства може да се окаже трудно. Той допусна, че дори след всички изследвания и обследвания през следващите дни е възможно да не бъдат открити останки от използваните дронове.

Бившият председател на ДАНС обърна внимание, че подобен инцидент не бива да се разглежда самостоятелно. По думите му през последните години хибридните атаки нарастват многократно, а случаите с безпилотни летателни апарати стават все по-чести.

Той посочи, че става дума за по-широка поредица от нарушения на въздушното пространство, взривове, палежи, кибератаки и други действия, които поставят нови предизвикателства пред националната сигурност.

Йовчев смята, че България е можела да предприеме и по-решителни дипломатически стъпки след инцидента. Като пример той посочи евентуалното привикване на руския посланик Елеонора Митрофанова за разговор.

В същото време българското правителство вече осъди атаките срещу търговските кораби като недопустимо нарушение на международното право. Премиерът Румен Радев предупреди, че разширяването на военните действия създава допълнителни рискове за корабоплаването и увеличава разходите за морски транспорт.

Въпреки тревожната обстановка Йовчев беше категоричен, че към момента няма директна военна заплаха за България. Според него обаче опасностите в Черно море се увеличават и изискват постоянно внимание от страна на институциите.

Най-силното му предупреждение беше свързано с бъдещето на целия регион. „Черно море вече е следващият Ормузки проток“, заяви Цветлин Йовчев, сравнявайки нарастващите рискове за морския транспорт с напрежението около един от най-важните световни маршрути за превоз на енергийни ресурси.