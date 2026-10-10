Мирът в Украйна може да тръгне от България!

"Трайните преговори за мир в Украйна може би ще стартират от България". Това заяви в предаването „Събуди се” зам.-председателят на НС Иван Ангелов от „Прогресивна България”.

Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е дипломатически знак, смята Ангелов.

„Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът”, каза Ангелов. Той коментира още, че срещата се е провела при изключителни мерки за сигурност и поради тази причина предварително не е дадена информация и гласност за нея.

Ангелов изрази позицията си, че конфликтът трябва да бъде решен по дипломатически начин.

„Всички страдаме от войната и от последствията от нея – както по отношение на цените на енергоносителите и на горивата, което рефлектира върху всички останали стоки, така и по отношение на напрежението между отделните държави. Всички искат мир. И в това спор няма”, заяви Ангелов.

Според него трябва внимателно да бъдат взети предвид аргументите и на двете страни, да се седне на масата на преговорите.

„Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война”, заяви депутатът.

За ударените кораби в Изключителната икономическа зона на България в Черно море

„Войната се разширява, все повече приближава територията на България. Последните атаки се случиха в изключителната икономическа зона на България. Виждаме увеличение на атаките в изключителните икономически зони на Румъния и Турция. Виждаме и официалните данни от статистиката на британските служби – 228 са атаките в Черно море. Това са изключително притеснителни данни. Трябва да бъдем бдителни”, коментира депутатът от „Прогресивна България”.

Той е категоричен, че страната ни е лоялен и предвидим партньор във всички стратегически съюзи, в които участваме –ЕС и НАТО.

Той коментира, че е направено обследване в района, където бяха ударени корабите. „И не са намерени никакви отломки. Как тогава ние да се ангажираме с това чии са били дроновете? Дали са били украински, или са били руски в конкретната ситуация? Трябва да бъдем внимателни”, каза Ангелов.