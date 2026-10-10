Политика

Мирът в Украйна може да тръгне от България!

Иван Ангелов разкри подробности за посещението на Кирило Буданов в София и предупреди за нарастващата опасност от войната в Черно море

Мирът в Украйна може да тръгне от България!
Снимка: NOVA
10 окт 26 | 10:46
165
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

"Трайните преговори за мир в Украйна може би ще стартират от България". Това заяви в предаването „Събуди се” зам.-председателят на НС Иван Ангелов от „Прогресивна България”.
Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е дипломатически знак, смята Ангелов.
Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът”, каза Ангелов. Той коментира още, че срещата се е провела при изключителни мерки за сигурност и поради тази причина предварително не е дадена информация и гласност за нея. 
Ангелов изрази позицията си, че конфликтът трябва да бъде решен по дипломатически начин. 
„Всички страдаме от войната и от последствията от нея – както по отношение на цените на енергоносителите и на горивата, което рефлектира върху всички останали стоки, така и по отношение на напрежението между отделните държави. Всички искат мир. И в това спор няма”, заяви Ангелов.
Според него трябва внимателно да бъдат взети предвид аргументите и на двете страни, да се седне на масата на преговорите. 
Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война”, заяви депутатът.
За ударените кораби в Изключителната икономическа зона на България в Черно море

„Войната се разширява, все повече приближава територията на България. Последните атаки се случиха в изключителната икономическа зона на България. Виждаме увеличение на атаките в изключителните икономически зони на Румъния и Турция. Виждаме и официалните данни от статистиката на британските служби – 228 са атаките в Черно море. Това са изключително притеснителни данни. Трябва да бъдем бдителни”, коментира депутатът от „Прогресивна България”.
Той е категоричен, че страната ни е лоялен и предвидим партньор във всички стратегически съюзи, в които участваме –ЕС и НАТО.
Той коментира, че е направено обследване в района, където бяха ударени корабите. „И не са намерени никакви отломки. Как тогава ние да се ангажираме с това чии са били дроновете? Дали са били украински, или са били руски в конкретната ситуация? Трябва да бъдем внимателни”, каза Ангелов.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема геополитика
Още от Политика
Коментирай