Жега по морето, гръмотевици в планините. Има и добра новина

Още един типично летен ден очаква страната днес – с много слънце, високи температури и условия за плаж по Черноморието. Следобед обаче атмосферата ще стане по-нестабилна над части от Западна и Южна България, където се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки.

Максималните температури ще останат без съществена промяна и ще бъдат между 25 и 34 градуса. В София термометрите ще покажат около 29 градуса, в Пловдив – 33, а във Варна – около 28 градуса.

По Черноморието времето ще бъде идеално за плаж. Температурите ще достигнат между 25 и 28 градуса, а морската вода ще е приятна за къпане – между 21 и 23 градуса.

В планините следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност. Над Рила, Родопите и западните масиви се очакват локални, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и възможни градушки. Температурите там ще са между 15 и 23 градуса.

Добрата новина е, че според прогнозите вероятността от геомагнитни бури до края на седмицата остава ниска.

В сряда времето ще стане малко по-хладно, а на места в западните и североизточните райони ще има гръмотевични бури и валежи. От четвъртък нататък обаче лятото отново ще покаже пълната си сила – очакват се много слънце и температури до около 33 градуса.

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