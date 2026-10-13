Студен Петковден! Проф. Рачев разкри кога ще се обърне времето

Студен Петковден очаква България, а есенното захлаждане ще продължи и през следващите дни. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на бТВ, като обясни, че времето у нас се определя от циклон, разположен над южната част на Егейско море. Най-сериозно ще бъде влиянието му в Югоизточна България, където дъждовете и силният вятър вече създават неприятна обстановка. Добрата новина е, че от неделя се очаква леко затопляне.

Петковден ще бъде хладен

Според проф. Рачев циклонът постепенно ще се изтегля на изток към Кипър и азиатската част на Турция. България обаче ще остане под влиянието на по-хладни въздушни маси, затова и на Петковден няма да усетим съществено затопляне.

Климатологът обърна внимание на важна промяна в температурите. Ако през миналата седмица сутрините са били студени, а по обяд термометрите са показвали значително по-високи стойности, сега дневната температурна амплитуда ще бъде малка. „Дъждовно време, особено в източната част“, обобщи професорът.

В София също ще остане студено, като максималните температури ще достигат едва 13-14 градуса.

Черноморието под дъжд и силен вятър

Проф. Рачев предупреди за сериозно вълнение на морето и продължаващи валежи по крайбрежието.

По данни от станциите на Националния институт по метеорология и хидрология през нощта са отчетени между 10 и 20 литра дъжд на квадратен метър в района на Варна.

Климатологът обаче отбеляза, че от агроклиматична гледна точка тези валежи са полезни, тъй като осигуряват необходимата влага на почвата.

За област Варна е обявен и оранжев код за значителни валежи и силен северен вятър.

Кога ще се върне по-топлото време

След преминаването на циклона се очаква постепенно отслабване на валежите, но хладното време ще се задържи.

Според прогнозата на проф. Георги Рачев първите признаци на затопляне ще се усетят от неделя, когато температурите ще започнат леко да се повишават.

Дотогава есента ще напомня за себе си с ниски температури, облаци и дъждове, особено в източните райони.