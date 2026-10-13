Времето се развилнява! Проливни дъждове и сняг сковават страната

Истинско есенно изпитание очаква България във вторник със значителни валежи, силен северен вятър и сняг във високите части на планините. Най-сериозно ще бъде положението в Централна и Източна България, където дъждовете на места ще бъдат интензивни и ще се натрупат големи количества вода. Студът също ще се усети осезаемо, като максималните температури в страната ще останат между 10 и 15 градуса, а в София ще достигнат едва 11 градуса. Лошото време няма да си отиде окончателно и след кратко подобрение в четвъртък се задава нова серия от валежи.

Дъждът обхваща страната, вятърът се усилва

Облачността ще властва през целия ден, а в централните и източните райони на места се очакват особено интензивни валежи. Югозападна България ще има кратка отсрочка преди обяд, когато ще бъде почти без дъжд, но следобед валежите ще се активизират и там.

Допълнително ще усложнява обстановката северният вятър, който ще бъде умерен, а в източната половина на страната временно силен. Температурите почти няма да се повишават през деня.

Сняг над 1700 метра, сериозни валежи в планините

В планините времето ще бъде още по-сурово. Очакват се плътна облачност, вятър и продължителни валежи, които над около 1700 метра ще преминават в сняг.

Особено значителни количества се прогнозират в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра - едва 1 градус.

Черноморието под ударите на северния вятър

По морето също няма да има спасение от дъжда. Облачността ще бъде плътна, а следобед на места валежите ще станат значителни.

Северният вятър временно ще се усилва, като максималните температури по крайбрежието ще достигат 15-17 градуса. Морската вода остава сравнително топла - между 20 и 21 градуса, а вълнението ще бъде около 2-3 бала.

Кратка почивка от дъждовете, после ново влошаване

В сряда облаците ще продължат да покриват по-голямата част от страната. В Южна и Източна България все още ще превалява, но валежите постепенно ще отслабват и ще спират. Северният и северозападният вятър ще остане осезаем, особено в източните райони.

Сутринта ще бъде студена с минимални температури между 3 и 8 градуса, а дневните няма да надхвърлят 11-16 градуса.

През нощта срещу четвъртък дъждовете навсякъде ще спрат. В четвъртък облаците ще се разкъсат и в много райони ще се покаже слънцето, но в Източна България ще остане ветровито.

Подобрението обаче ще бъде краткотрайно. Още в петък облачността отново ще се увеличи, а до края на седмицата и в началото на следващата на много места ще се завърнат валежите.

Есенното захлаждане ще се задържи, като преобладаващите максимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, с леко повишение към края на периода.