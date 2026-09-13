ЕК с лоша новина за България
Какво показа последното ежемесечно проучване на Комисията
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Какво показа последното ежемесечно проучване на Комисията
Предстои среща на координационния орган за гражданска защита
Какво става с певицата
Рисковете, които фондът очерта в априлското издание на прогнозите си, са се материализирали
Към ноември 34% от длъжниците съобщават, че не могат да изплащат кредитите си
Той призова младите да избягват претъпкани барове, където могат да се заразят с вируса
Този следобед състоянието на премиера се е влошило и е преместен в интензивното
ЕЦБ понижи прогнозите си за растежа на БВП и инфлацията
Вирусът Зика, за който се предполага, че е свързан с вродената малформация микроцефалия, представлява голямо предизвикателство, което трудно ще бъде и...
През ноември бизнес климатът се влошава в резултат на по-негативните оценки на шефовете на фирми в строителството, търговията на дребно и услугите. Са...
София. Бизнес климатът през октомври се влошава за пети пореден месец, сочи анкета на Националния статистически институт сред шефовете на фирми. Обръщ...