Всичко за Андонис Самарас

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Гърция е остров на стабилност

Гърция е остров на стабилност

Солун. Гръцкият премиер Андонис Самарас каза на страната, че след шест години на криза, рецесията ще приключи през следващата година. "Гърция е вече...

07 септември | 13:24
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Нови масови протести в Гърция

Нови масови протести в Гърция

Атина. Премиерът Андонис Самарас ще прочете днес ежегодния си доклад за състоянието на гръцката икономика. в условията на масови протести. Той открив...

07 септември | 9:36
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