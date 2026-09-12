Самарас: Не подозирах, че има македонски език
Страсбург. Гръцкият премиер Андонис Самарас заяви пред Европейския парламент в сряда, че не знаел за съществуването на македонски език, който според н...
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Страсбург. Гръцкият премиер Андонис Самарас заяви пред Европейския парламент в сряда, че не знаел за съществуването на македонски език, който според н...
Атина. Пряк избор на президента от народа, а не от парламента, намаляване на броя на депутатите във висшия законодателен орган, както и избирателна си...
Премиерът Андонис Самарас оптимист за резултатите от изборите през май Гръцкият премиер Андонис Самарас заяви, че страната му няма да иска повече спа...
Атина. "Гърция остави зад себе си най-лошото", заяви министър-председателят Андонис Самарас в интервю за "Ройтерс" и обяви, че правителството му вече...
Многохиляден протест съпроводи дебатите и гласуването в парламента в Атина
Атина. Русия ще подкрепя Гърция за преодоляването на икономическите й трудности по всички възможни начини, заяви министърът на външните работи на Ру...
Атина. Премиерът на Гърция Андонис Самарас ще проведе серия срещи в Италия и Малта в понеделник, на които ще се обсъдят въпроси на имиграцията в ЕС,...
Атина. Четирима гръцки депутати от партия „Златна зора" бяха обвинени за „учредяване и принадлежност към престъпна организация", предаде АФП. Депут...
Гърция бе обхваната от мащабна стачки в знак на протест срещу реформите
Атина. Гръцкият премиер Андонис Самарас заяви, че не изключва възможността за нова европейска помощ за Атина, и изрази надежда, че през 2014 година...
Солун. Гръцкият премиер Андонис Самарас каза на страната, че след шест години на криза, рецесията ще приключи през следващата година. "Гърция е вече...
Атина. Премиерът Андонис Самарас ще прочете днес ежегодния си доклад за състоянието на гръцката икономика. в условията на масови протести. Той открив...
Подновяват работата на държавната гръцка телевизия най-вероятно до четвъртък сутринта. Това предаде АФП. „Програмите на телевизията ще бъдат поднове...
Атина. Гръцкото правителство внесе в парламента законопроект за създаването на ново държавно радио и телевизия, което да замести предишната обществена...
Атина. Новият кабинет на Гърция положи клетва след множество рокади, в които консервативният премиер Андонис Самарас даде ключови постове на социалист...
Евангелос Венизелос става министър на външните работи
МВФ отхвърли твърденията, че затварянето на ЕРТ е предизвикано от фонда
Ябълката на раздора е решението на премиера Андонис Самарас за закриване на държавната телевизия ERT
Атина. Гръцкото правителство няма да отмени решението си за закриване на националната телевизия ERT, каза премиерът Андонис Самарас на партийна конфер...
Атина. Гръцкият премиер консерватор Андонис Самарас предложи частично пускане на спрените програми на държавната медия ERT. Решението му идва дни, с...