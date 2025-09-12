Свят

Украйна удари най-милото на Русия /ВИДЕО/

Извади от строя изключително рядък руски военен кораб

12 сеп 25 | 13:18
8800
Мира Иванова

Украински дрон удари изключително рядък руски военен кораб в сряда по време на разузнавателна мисия близо до черноморското пристанище Новоросийск.

Операцията беше обявена в четвъртък от украинските военни разузнавателни служби (ГУР), цитирани от агенция ЕФЕ., предаде "Труд".

Според служители на разузнаването, в района на Черно море, специалните сили на Службата за военно разузнаване на Украйна са успели да локализират и поразят друга важна руска военна цел, пише Newsweek.

Целта е бил кораб тип MPSV07 , оценен на приблизително 60 милиона долара, въведен в експлоатация през 2015 г., според Kievindependent.com.

Руският военноморски флот разполага само с четири такива кораба, оборудвани със сложни съвременни водолазни системи, дистанционно управляеми апарати, сонар за странично сканиране и системи за електронно разузнаване.

Според Киев тези системи са частично унищожени и корабът ще се нуждае от скъпи ремонти, което ще го направи негоден за работа за известно време.

Атаката е извършена в Новоросийския залив, в Краснодарския край, където Русия има една от основните бази на Черноморския флот.Черно-бели изображения, публикувани от ГУР, запечатват момента, в който украински дрон се докосва до палубата на кораба.

„В резултат на атаката електронните информационни системи на руския кораб бяха унищожени, а корабът беше повреден и изпратен за скъп ремонт“, се казва в изявление на HUR.

По време на атаката руският кораб е патрулирал и е провеждал електронно разузнаване близо до Новоросийския залив, където са разположени останките от руския Черноморски флот

Автор Мира Иванова

2 Коментара
rthyrthytr
преди 1 час

Маке
преди 46 минути

Да не се окаже,че е уцелена някоя детска играчка -кораб в някой домашен басейн.Укрите като ги гледам у нас най-евтините кола е била Мерцедес S класа.Е тия и за бране на фасул май не ги бива,но нейсе.Мира от кой укри сайт го изкопа.Като видя как са унищожени русите от укрите и журналиста се е изпотил от кеф къде ли не ,тая работа ще да е фалшива.Обратното е лошо щото лошите(руси)ще да победители.НИКОГА.ХА,ХА,ха,ха....Това е много ниска журналистика.

