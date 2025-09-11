Простреляният активист в САЩ почина, издирват убиеца

Консервативният активист Чарли Кърк е починал,

след като бе прострелян снощи по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите.

„Великият, дори легендарният, Чарли Кърк е мъртъв“,

написа Тръмп в своята социална платформа „Трут соушъл“.

„Никой не разбираше и не притежаваше сърцето на младежта в САЩ повече от Чарли. Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас“, посочи Тръмп.

Президентът на САЩ поднесе съболезнования на семейството на Кърк.

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което бе задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк, е било освободено след разпит, предаде агенция Ройтерс.

„Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността“, написа в Х шефката на ФБР.

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват „лице, което представлява интерес“, без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобда, посочва Ройтерс.

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес.

Тридесет и една годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа,

като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в Екс.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че „това е политическо убийство“.

Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.

