Простреляха човек на Тръмп (Видео)

Извънредна ситуация със съюзника на Доналд Тръмп и директор на организацията Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кърк.

Той е бил прострелян по време на събитие в щата Юта. За това предадоха световните агенции.

Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour.

На други кадри студенти бягат в паника от звука на изстрелите.

Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“ и призова за молитви за Кърк и събралите се студенти.

Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампусът е имало стрелба.

Минути след това американският президент Доналд Тръмп призова всички да се помолят за Кърк.

„Всички трябва да се помолим за Чарли Кърк, който е бил прострелян. Страхотен човек от - до. БОГ ДА ГО БЛАГОСЛОВИ,“ написа той в платформата си Truth Social

It looks like Charlie Kirk may have been shot at TPUSA Utah State event



Please pray for him and his family 🙏https://t.co/9Agy4aYKhr — TheBlaze (@theblaze) September 10, 2025

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com