"Златното момче" на Холивуд бе вечен бунтар срещу нормите
Играл е с Джейн Фонда, Мерил Стрийп, Том Круз, Пол Нюман
Следете всички новини, анализи и коментари за Активист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Играл е с Джейн Фонда, Мерил Стрийп, Том Круз, Пол Нюман
Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян снощи по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха...
Тази кампания е в унисон с подобни инициативи на други официални лица
Християнски активист твърди, че певиците Дженифър Лопес и Шакира са вкарали в дома му "порнографско съдържание" с изпълнението си на почивката на мача
Партия АБВ е предложила като свой кандидат за кмет на община Трън активист на ДПС. Олег Тодоров беше предложение на местната структура на азбукарите,...
Благоевград. Полицията в Благоевград задържа активист на ГЕРБ след протеста във вторник вечерта пред Народното събрание. Венцислав Кавазов е вкаран за...
Париж. Активист на "Грийнпийс" провеси огромен плакат от Айфеловата кула, с който призова за освобождаването на 30-те арестувани в Русия. Те са задърж...
София. Конкурсът за изработване на плана за управление на Пирин е пред провал, съобщиха за „Стандарт нюз" от НГК „Природата за хората и регионите". Сп...
Добрич. Добрич се подготвя да излезе на протест на границата в Дуранкулак, съобщи за "Стандарт" Синтия Недялкова. Тя е един от активните добруджанци,...