Простреляният активист в САЩ почина, издирват убиеца
Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян снощи по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха...
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Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян снощи по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха...
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