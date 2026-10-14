Огнен кошмар с 38 българи в Мексиканския залив!

Драматична спасителна операция се разигра в Мексиканския залив, след като кораб с 38 българи на борда бе обхванат от пожар. Американската брегова охрана се включи в евакуацията, а десетки хора напуснаха плавателния съд със спасителни салове насред морето.

Инцидентът е станал в понеделник, 12 октомври, на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, щата Луизиана, съобщава Maritime.bg.

Огънят пламнал в машинното отделение на кораба REM ANDES, който плава под кипърски флаг. Плавателният съд е построен през 2012 г., има дедуейт 5232 тона и се използва за сеизмични проучвания.

Причините за пожара все още не са изяснени.

32-ма българи спасени, шестима останаха на борда

На кораба имало общо 46 души, сред които моряци и специалисти по сеизмични проучвания.

От българското представителство на компанията собственик REM са потвърдили пред NOVA, че 38 от намиращите се на плавателния съд са български граждани.

От тях 32-ма са били евакуирани безопасно при операцията, координирана от Бреговата охрана на САЩ.

Останалите шестима българи са останали на кораба в очакване на влекач, който да го изведе до брега.

По данни на американските власти общо 38 души са напуснали плавателния съд със спасителни салове, а осем са останали на борда, за да съдействат за овладяването на пожара и оценката на щетите.

Всички хора са били установени и няма съобщения за пострадали.

Български моряци бяха евакуирани от кораб в Мексиканския залив https://t.co/3c7bOsrfcs — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 14, 2026

Самолет прихвана сигнал за бедствие

Спасителната операция започнала, след като екипаж на самолет C-27 Spartan от авиобазата на Бреговата охрана в Клиъруотър засякъл сигнал за бедствие от REM ANDES.

Самолетът незабавно се насочил към района на инцидента. Изпратен бил и хеликоптер, а въздушните екипи подпомогнали действията по установяването на всички хора от кораба.

На помощ се притекли и намиращи се наблизо офшорни снабдителни кораби.

Те поели хората от спасителните салове и ги транспортирали безопасно до пристанището Порт Фушон в Луизиана.

От пресслужбата на американската брегова охрана потвърдили, че сред евакуираните няма пострадали.

Нашите моряци се прибират във Варна

Добрата новина е, че евакуираните български моряци вече са на сигурно място.

От компанията REM са съобщили пред NOVA, че спасените са настанени в хотел, а в момента се организира завръщането им във Варна.

Междувременно пожарът на REM ANDES е бил овладян.

Предстои специализирана операция по спасяване и извеждане на плавателния съд, като се координират действията на влекач и спасителни екипи.

Все още няма официална информация какви са щетите по кораба и какво е предизвикало огъня в машинното отделение.