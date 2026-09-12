Министър Георгиев с нови подробности за освободените моряци
Даде инструкции на морабните оператори
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Даде инструкции на морабните оператори
Днес двамата наши сънародници бяха превозени с правителствения самолет от Маскат до София
Информацията, която е налице за кораба "Верила", е че са освободени останалите хора от екипажа
Унгарски и италиански дипломати посетили арестуваните Двамата български моряци, обвинени в контрабанда в либийски води, се намират в затвор до приста...
Дипломати от Италия и Унгария помагат на ВъншноВинят ги в контрабанда на петрол, настояваме да ги освободят До 10 години затвор грозят двамата българ...