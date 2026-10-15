Кралски скандал в Лондон! Откриха жена от династията на Абу Даби в безсъзнание

Скандал разтърси едно от най-богатите кралски семейства в света. 32-годишната Махра Ал Нахаян, която е свързана чрез брак с управляващата династия на Абу Даби, била открита в безсъзнание на оживена улица в Западен Лондон. Докато тя лежала неподвижна до друг мъж в същото състояние, тригодишно дете, за което отговаряла, играело босо в опасна близост до преминаващите автомобили.

За шокиращия случай, стигнал до британския съд, съобщават „Телеграф“ и „Таймс“.

Инцидентът се разиграл на 13 юни 2026 г., но подробностите станали публично известни по време на съдебното производство през октомври, допълва Dir.bg.

Босо дете играело до оживения път

Случайни минувачи забелязали малчугана, който се забавлявал с тротинетка на улицата, без възрастен да го наблюдава.

В непосредствена близост се движели автомобили, а жената, която трябвало да се грижи за него, седяла безпомощно отпусната до метална ограда. До нея, пред вход на сграда, лежал друг мъж, който също бил в безсъзнание.

Очевидците незабавно се намесили, поели грижата за детето и извикали полиция.

Прокурорът Рио Пахлаванпур разказал пред Кралския съд в Саутуърк, че хората се притеснили за безопасността на малчугана, тъй като той бил без обувки и се намирал опасно близо до движещия се трафик.

В един момент детето дори се затичало към пътното платно, преследвайки лист хартия. Минувач успял да го спре навреме. Махра Ал Нахаян останала неконтактна около половин час.

Случката била заснета от очевидец, а кадрите впоследствие били използвани в съдебното производство.

„Това не е кланица! Защо толкова ви пука?“

Когато най-сетне дошла в съзнание, жената не реагирала с благодарност към хората, които се притекли на помощ.

Вместо това, според представените в съда показания, тя започнала да се държи неадекватно и извикала:

„Това не е кланица! Защо толкова ви пука? Защо сте толкова притеснени?“

При последвалата полицейска проверка в багажа ѝ били открити принадлежности за употреба на наркотици.

Самите забранени вещества обаче не били намерени.

По време на съдебното заседание станало ясно, че Ал Нахаян е употребявала кокаин в дните преди случилото се.

Адвокатът: Не е вземала наркотици в деня на инцидента

Защитникът ѝ Стивън Вуло подчерта, че клиентката му не е употребявала наркотици на 13 юни.

Според него тя била изключително изтощена след употреба на кокаин през предходните дни.

Адвокатът заяви, че Махра вече осъзнава сериозността на случилото се.

Тя изпитвала „силно разкаяние и решимост да преодолее зависимостта си“.

След инцидента Ал Нахаян започнала лечение в клиниката „Приори“ в Уокинг, графство Съри.

Рехабилитационната ѝ програма е с продължителност три месеца и се очаква да приключи в края на октомври.

След това тя възнамерява да наеме жилище в района на Гилдфорд, да продължи лечението си като дневен пациент и да посещава срещите на „Анонимните наркозависими“.

„Тя направи сериозна грешка в онзи ден и го знае“, подчерта защитникът ѝ.

Съдията: Детето можеше да загине

Съдия Джереми Джонсън беше категоричен, че поведението на Ал Нахаян е изложило тригодишното дете на изключително сериозна опасност.

Без намесата на случайните минувачи последствията можели да бъдат трагични.

Детето можело да бъде блъснато от автомобил, да се изгуби, да бъде отвлечено или наранено от непознат човек.

Съдията посочи също, че гледката на двамата възрастни в безсъзнание можела да причини сериозен стрес на малчугана.

Ал Нахаян призна вината си по едно обвинение за пренебрегване на грижите за дете.

Съдът ѝ наложи двегодишна обществена санкция с изискване за рехабилитация, както и глоба от 5000 британски лири и задължение да заплати 1000 лири съдебни разноски. Общата дължима сума, включително допълнителните такси, е 6114 лири.

Според The ​​Times, семейството, което контролира огромно петролно богатство и държи значителни международни инвестиции, се оценява на над 250 милиарда паунда.

Ал Нахян получава месечна помощ от 8000 паунда, въпреки че подробности за брака ѝ и точната ѝ връзка с членове на управляващото семейство не бяха разкрити.