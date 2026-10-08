Доналд Тръмп обяви война! Този път на кого

Доналд Тръмп обяви нова война. Този път не срещу държава, политически противник или търговски конкурент, а срещу две думи – „изкуствен интелект“. Американският президент категорично настоява светът да забрави популярното съкращение AI и да го замени със SI, или „суперинтелект“. Нещо повече – той нарече „ВРАГ“ всеки, който продължава да използва старото название.

Тръмп написа днес в своята онлайн платформа Трут Соушъл, че предпочитаният от администрацията му термин е „широко възприет“ и „по-точен“.

Тръмп е твърдо решен да замени термина „изкуствен интелект“ със „суперинтелект“, като твърди, че утвърденият термин кара технологията да изглежда „фалшива“.

Защо „изкуственият“ интелект дразни Тръмп?

Причината за необичайната езикова кампания е убеждението на президента, че думата „изкуствен“ създава погрешна представа за технологията.

Според него тя кара интелекта на машините да изглежда като нещо фалшиво, имитация на истинския човешки разум.

Тръмп обаче смята, че съвременните технологии са достигнали толкова впечатляващо развитие, че заслужават далеч по-внушително определение.

Идеята за преименуването не е от вчера. Още през септември американският президент започна публично да настоява за замяната на AI със SI.

На 29 септември той подписа и изпълнителна заповед, с която разпореди федералните институции да използват термините „Super Intelligence“ и „SI“ вместо „Artificial Intelligence“ и „AI“ в официалната си кореспонденция, сайтове и документи, доколкото законът позволява.

Технологичният милиардер Илон Мъск вече обяви планове да преименува своята компания за изкуствен интелект „СпейсЕксЕйАй“ (SpaceXAI) на „СпейсЕксЕсАй“ (SpaceXSI).

В ангажимента за сигурност, подписан от водещи компании в сферата на изкуствения интелект в Белия дом в края на септември, също беше използван терминът „суперинтелект“.

Междувременно водещите компании в бранша „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic) продължават масово да използват утвърдения термин „изкуствен интелект“.

Дори в „Трут Соушъл“ връзката към собствената функция за търсене на платформата, „Трут Сърч ЕйАй“ (Truth Search AI), остава видима до публикацията на Тръмп.