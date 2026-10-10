Бившата жена на Илон Мъск разкри семейна драма

Джъстин Уилсън разказва за болезнения разрив между милиардера и транссексуалната им дъщеря Вивиан. Нов документален филм изважда наяве подробности от семейния живот на технологичния магнат.

Това случва след последната му жена каза, че я е зарязал без предупреждение.

Илон Мъск може да управлява технологични империи, да изпраща ракети в Космоса и да мечтае за колонизирането на Марс, но отношенията със собствената му дъщеря се оказват далеч по-сложно предизвикателство. Първата съпруга на милиардера, писателката Джъстин Уилсън, проговаря за болезнения разрив между него и 22-годишната им дъщеря Вивиан Джена Уилсън, която е транссексуална жена.

В новия документален филм „Musk“ на носителя на „Оскар“ Алекс Гибни Джъстин прави разкрития за семейните отношения. Най-шокиращото сред тях е твърдението ѝ, че Мъск спрял здравната застраховка на дъщеря си само ден след като помолил бившата си съпруга да ѝ предаде, че винаги ще я обича.

Бунтарка още от дете

Джъстин и Илон Мъск се женят през 2000 г., а бракът им приключва с развод през 2008 г. Двамата имат шест деца, едно от които умира още като бебе.

В документалния филм писателката си спомня, че отношенията между Мъск и Вивиан били напрегнати още от ранното ѝ детство.

По думите на майката момичето винаги се отличавало със силна воля, независим характер и готовност да оспорва авторитета на баща си.

Джъстин разказва и за разговор, когато Вивиан била едва шестгодишна. Тогава Мъск я попитал дали иска да бъде сред победителите или сред губещите в живота.

Според бившата му съпруга зад въпроса се криело недвусмислено послание: детето трябва да следва неговите правила, ако иска да успее.

Тази разлика в характерите, смята Джъстин, поставила началото на конфликт, който с годините само се задълбочавал.

„Загубих детето си“, обяви Мъск

Истинският разрив настъпил, когато Вивиан разкрила, че е транссексуална.

Баща ѝ публично изразявал неодобрение към прехода ѝ и използвал израза „вирусът на уок културата“, за да обясни отчуждението между тях.

Джъстин разказва колко болезнени били тези изявления за дъщеря им. По нейните думи Мъск не направил опит да възстанови отношенията, след като те се влошили.

Особено тежко за майката било отношението му към прехода на Вивиан. Според разказа ѝ той го възприел като загуба на дете.

Това сравнение засегнало Джъстин, защото семейството действително преживяло подобна трагедия.

Трагедията с първородния им син

През 2002 г. Джъстин и Илон Мъск губят първородния си син Невада. Момченцето умира едва на десет седмици вследствие на синдрома на внезапната детска смърт.

Джъстин припомня тази огромна семейна болка в документалния филм, обяснявайки защо не може да приеме сравнението между смъртта на дете и половия преход на дъщеря им.

За нея двете ситуации са несъпоставими. В единия случай родителите действително са загубили детето си, а в другия то продължава да расте и да изгражда своята идентичност.

Най-тежкото ѝ обвинение обаче е свързано с действията на Мъск след разкриването на транссексуалната идентичност на Вивиан.

По думите на Джъстин той поискал тя да предаде на момичето уверение в бащината му любов, но още на следващия ден прекратил здравната му застраховка. Твърдението е представено във филма от гледната точка на бившата му съпруга.

Дъщерята се отказа от фамилията Мъск

През 2022 г. Вивиан предприема и юридическа стъпка, с която окончателно се дистанцира от баща си. Тя официално променя името си и се отказва от фамилията Мъск, избирайки да носи моминското име на майка си – Уилсън.

Днес 22-годишната Вивиан се развива като модел и активистка и не крие критичното си отношение към публичните позиции на баща си.

Различията между тях далеч не се ограничават до личния им конфликт. Двамата стоят на противоположни позиции и по една от най-важните теми за технологичната индустрия – изкуствения интелект.

Докато Мъск инвестира огромни средства в неговото развитие, дъщеря му открито поставя под въпрос ролята му в творческите професии.

Вивиан се изправи срещу роботите

През септември 2026 г. Вивиан стана лице на есенно-зимната кампания на испанската модна марка Desigual под мотото „Born to Disobey“ („Родена да не се подчинява“).

Рекламата представя младата жена редом до хуманоиден робот, наречен DESI84.

Вместо да изпълнява очакваните задачи, машината се превръща в обект на серия абсурдни експерименти. Вивиан я разхожда на каишка, използва я като поставка за топка за голф и безуспешно се опитва да я научи да произнася името на марката.

Посланието е провокативно – човекът не е длъжен да се подчинява на програмата на машината.

Кампанията предизвика коментари и заради очевидната прилика с технологичните амбиции на баща ѝ, чиято компания Tesla разработва хуманоидния робот Optimus.

Вивиан също така критикува използването на изкуствен интелект в изкуството, защото според нея технологията застрашава работата на талантливи творци и не може да замени човешката емоция, която стои зад истинското творчество.

Четири часа за живота на най-богатия човек в света

Новият филм „Musk“ на Алекс Гибни продължава близо четири часа и разглежда както професионалната кариера, така и личния живот на милиардера.

В продукцията участват хора от близкото му обкръжение и бивши негови партньори. Самият Мъск отказва участие.

Вместо интервю с него режисьорът използва реконструкция на образа му, изградена с помощта на негови предишни публични изявления.

Мъск остро критикува филма и го определя като тенденциозна атака срещу себе си. Негов адвокат е заплашил със съдебни действия заради твърдения, които според защитата му изопачават фактите.

Гибни от своя страна заявява, че застава зад разследването си. Филмът вече се прожектира в избрани киносалони, а широкото му разпространение в САЩ е насрочено за 16 октомври 2026 г.

За Джъстин Уилсън най-тъжната страна на историята остава разрушената връзка между баща и дъщеря. В документалния филм тя разсъждава и върху неизбежния момент, в който децата започват да живеят собствен живот, а родителите трябва да приемат, че вече не могат да определят всяка тяхна стъпка.