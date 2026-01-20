Реал Мадрид размаза Монако, серията на Арсенал продължава

Реал Мадрид разби с 6:1 Монако на своя стадион "Сантиаго Бернабеу" в мач от 7-ия кръг на груповата фаза на Шампионска лига и си осигури участие във фазата на директните елиминации.

Над всички за "кралете" тази вечер беше Винисиус Жуниор. Под ръководството на Алваро Арбелоа бразилецът игра като прероден и неслучайно специално прегърна спеца, което беше ясен сигнал за отношенията му с уволнения наскоро Чаби Алонсо, отбелязва gol.bg.

Вини се отличи с две асистенции, изработи автогола на Тило Керер и сам заби едно попадение. На два пъти се разписа и Килиан Мбапе, младият Франко Мастантуоно и Джуд Белингам също бяха точни. За гостите за 1:5 вкара Джордан Тезе след фрапантна грешка на Дани Себайос.

С победата Реал събра 15 точки и дели 2-то място с Байерн Мюнхен, който утре приема Роял Юнион СЖ. Монегаските заемат 20-та позиция с 9 т. и още имат шансове да продължат напред в Шампионска лига.

В следващия кръг Реал гостува на Бенфика, а френският тим приема Ювентус.

Междувременно Арсенал победи Интер с 3:1 като гост. Срещата на "Джузепе Меаца" беше от 7-ия кръг на основната фаза на ШЛ. Два гола за успеха на "топчиите" вкара Габриел Жезус (10,32), а веднъж се разписа Виктор Гьокереш (84). За домакините беше точен Петър Сучич.

С успеха лондончани продължават перфектната си серия и са лидери с 21 точки, като отборът е сигурен за осминафиналната фаза на надпреварата, пише "Гонг". Интер е осми с 12 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com