Историческа победа в Шампионската лига! Будьо/Глимт тресна Манчестър Сити

Будьо/Глимт записа историческа победа в Шампионската лига, след като на своя стадион „Аспмюра“ надигра Манчестър Сити с 3:1 в мач от 7-ия кръг на същинската фаза на турнира.

Още в началните минути домакините показаха, че няма да се респектират от именития съперник. В 11-ата минута бърза атака на Будьо разкъса защитата на Сити – Каспер Хьог се пребори за топката, изведе Бломберг, който му върна жеста с перфектно центриране. Нападателят с №9 заби топката с глава под Джанлуиджи Донарума за 1:0.

Шокът за англичаните бе пълен само секунди по-късно. Груба грешка на младия Макс Алийн позволи нова светкавична акция на „мълниите“, а комбинация между Бломберг и Хьог отново завърши фатално за вратата на Сити – 2:0 още в 24-ата минута.

Гостите опитаха да реагират бързо на предизвикателството. В 35-ата минута Родри отклони с глава след корнер, но сантиметри разделиха Холанд от попадението. В самия край на първата част норвежците отново оцеляха, след като мощен удар на Холанд от близка дистанция профуча покрай вратата.

След почивката Будьо/Глимт нанесе третия си удар. В 58-ата минута Йенс Хауге се измъкна зад защитата и с великолепен шут от границата на наказателното поле прати топката в горния десен ъгъл – Донарума бе безпомощен за 3:0.

Манчестър Сити все пак върна едно попадение. Нико О’Райли демонстрира отлична техника, освободи Раян Шерки, който хладнокръвно намали на 3:1. Надеждите на „гражданите“ обаче бързо угаснаха. Капитанът Родри получи два бързи жълти картона и бе изгонен, а численото преимущество допълнително улесни домакините. Само минута по-късно Хауге бе близо до втория си гол, но фалцовият му удар разтресе напречната греда.

До края тимът на Пеп Гуардиола не успя да създаде сериозен натиск, а Будьо/Глимт уверено затвори мача и се поздрави с първата си победа в тазгодишното издание на Шампионската лига, пише gol.bg.

