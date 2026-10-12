Изненада! Световна звезда с милиони фенове влиза в "Гласът на България"

Световна звезда с милиони фенове ще бъде специален гост в следващия епизод на музикалното риалити "Гласът на България". На 18 октомври от 20:00 часа зрителите ще станат свидетели на изненадващата му поява на сцената, загатната в последния епизод на шоуто тази неделя.

Песните му имат над 450 млн. стрийминга в интернет и това няма да бъде първата му среща с българската публика. Изпълнителят вече е имал концерти у нас, а билетите за тях са били разпродадени в рекордно кратък срок. Самият той не крие и симпатиите си към родните фенове и страната ни.

Той е известен и с непринудения си характер и автентично поведение, което се доказва и от първите кадри с неговото участие. На тях се вижда, че музикантът излиза на сцената бос и с непретенциозен стайлинг, а от коментарите става ясно, че освен това e променил прическата си. Реакцията на Мастър Иван Лечев, който пада на колене пред него пък загатва, че звездата може би се изявява в стилове от рок спектъра. Каква точно ще бъде ролята на световноизвестния певец следващата неделя и какви ще бъдат реакциите на останалите треньори - DARA, Мария Илиева и MEDI, ще стане ясно съвсем скоро.