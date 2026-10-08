Новият Надзорен съвет на ББР ще проведе съвместно заседание с Управителния съвет за дейността на банката

Новият Надзорен съвет на Българската банка за развитие ще проведе съвместно заседание с Управителния съвет, на което ще бъдат обсъдени актуалното състояние на банката, финансовият ѝ капацитет и възможностите ББР да мобилизира максимален ресурс в изпълнение на законовия си мандат и икономическите приоритети на правителството.

Основен въпрос ще бъде как банката може да разшири подкрепата за българската икономика и да използва по-активно възможностите си за подобряване на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране, подкрепа за кооперирането на земеделските стопани, структуриране и подкрепа на стратегически инвестиции и мобилизиране на частен капитал.

За да изпълнява пълноценно ролята си в подкрепа на икономическите приоритети на държавата, ББР трябва да разполага с необходимия финансов капацитет. Започнатата през април от служебното правителство процедура за намаляване на капитала на банката обаче създава сериозна несигурност за бъдещите ѝ възможности и поставя под въпрос изпълнението на задачите, които стоят пред нея.

Процедурата към момента не е неприключила, без яснота за нейния окончателен резултат и последиците за дейността на ББР. Това затруднява дългосрочното планиране и създава риск за възможностите на банката да привлича допълнителен ресурс, да разширява подкрепата за българския бизнес и да участва във финансирането на важни за страната инвестиции.

Така започнатата от служебното правителство процедура оставя нерешен съществен въпрос – как ББР да разгърне потенциала си в подкрепа на икономическата политика на държавата, когато липсва яснота за финансовите възможности, с които ще разполага.

Надзорният и Управителният съвет ще обсъдят последиците от създалата се ситуация и възможностите за нейното преодоляване, така че да бъдат осигурени необходимата стабилност и предвидимост за изпълнението на законовия мандат на банката.

Тези въпроси имат значение и за предстоящото разработване на стратегията на ББР за периода 2027–2029 г. Определянето на бъдещите цели на банката изисква яснота за ресурсите и инструментите, с които тя ще разполага за тяхното изпълнение.

ББР трябва да има възможност да мобилизира пълния си потенциал в подкрепа на българските предприятия, стратегическите инвестиции и икономическия растеж. Преодоляването на несигурността около капитала е важна предпоставка банката да изпълнява ефективно ролята си като инструмент на държавата за провеждане на икономическата политика.