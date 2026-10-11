Доматите удариха нова цена. Голяма изненада при брашното

Цените на основните хранителни продукти на едро в България продължават да се покачват за трета поредна седмица, като най-сериозно е поскъпването при доматите и зелените чушки. Това показват последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) за периода 5-9 октомври.

Брашното поевтинява с над 10%, а по-ниски цени се отчитат и при маслото, част от зеленчуците и повечето наблюдавани плодове.

Доматите и чушките с най-голям скок

Доматите оглавяват класацията на поскъпващите зеленчуци с ръст от 16,83% само за седмица. Цената им на едро вече достига 1,86 евро за килограм. Почти толкова сериозно е увеличението при зелените чушки - 14,99% до 1,12 евро за килограм, докато червените поскъпват с 3,54% до 1,23 евро.

По-високи са цените и на тиквичките, които достигат 0,89 евро за килограм след увеличение от 4,46%. Зрелият кромид лук поскъпва с 2,79% до 0,59 евро.

При други зеленчуци обаче тенденцията е обратна. Зелената салата поевтинява с 6,76% до 0,69 евро за брой, а морковите губят 5,49% от цената си и се търгуват по 0,62 евро за килограм. По-евтини са също краставиците - 1,50 евро, картофите - 0,59 евро, и зелето - 0,55 евро за килограм.

Ябълките нагоре, гроздето и бананите надолу

При плодовете единствено ябълките отбелязват поскъпване. Цената им се увеличава с 6,4% до 1,13 евро за килограм.

Най-сериозно поевтиняване има при гроздето - 6,16%. Лимоните поевтиняват с 3,8% до 1,52 евро за килограм, а бананите - с 2,03% до 1,45 евро.

Брашното поевтинява рязко, оризът поскъпва

Сред основните хранителни продукти най-голям спад отчита брашното тип 500. Само за седмица цената му намалява с 10,03% до 0,61 евро за килограм.

Кравето масло също поевтинява осезаемо - с 4,53%, като пакетче от 125 грама се предлага на едро за 1,35 евро. По-ниски са цените на зрелия фасул - 2,10 евро за килограм, и лещата - 2,02 евро.

В същото време оризът поскъпва с 5% до 1,68 евро за килограм, а захарта - с 2,17% до 0,94 евро. Олиото също върви нагоре, като увеличението е 1,64% до 1,74 евро за литър.

Сиренето, кашкавалът и млякото също поскъпват

При млечните продукти измененията са по-умерени. Кравето сирене поскъпва с 0,23% до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ - с 0,15% до 9,50 евро.

Киселото мляко с масленост 3% и повече достига 0,73 евро за кофичка от 400 грама след увеличение от 1,39%. Прясното мляко поскъпва с 0,67% до 1,21 евро за литър.

Замразеното пилешко месо също отбелязва лек ръст - 0,9% до 3,60 евро за килограм. Един от малкото продукти със стабилна цена са яйцата размер М, които остават по 0,19 евро за брой на едро.

Всички посочени стойности са цени на едро по данни на ДКСБТ и не представляват крайните продажни цени в магазините.