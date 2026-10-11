Йотова: Заедно можем да постигнем подем за България

„Кандидатираме се с Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, защото вярваме, че можем да постигнем подем за България. Заедно институциите и със силата и гласа на всяка българка и всеки българин можем да решаваме въпросите на нашия всеки ден.“ Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на срещи с избиратели в Пловдив на 10 октомври. Заедно със своя кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев тя представи основни приоритети, свързани с укрепването на държавността, развитието на страната и подкрепата за българските граждани.

България да бъде страна за завръщане и страна за оставане, в която хората виждат перспектива за развитие - за това ще работим с Илияна Йотова, заяви Кирил Вълчев. Той посочи, че ако бъдат избрани, двамата ще посетят всички университети в страната, за да разговарят с младите хора и да чуят техните идеи за бъдещето на България. „Трябва силно да се чува гласът им“, подчерта кандидатът за вицепрезидент. Резултатите от тези срещи ще бъдат представени в президентската институция.

Илияна Йотова изтъкна, че в България може да се прави друг вид политика - без сглобки, които рушат доверието на хората, без шуробаджанащина, телефонно право и привилегии за „наши“ общини, фирми и хора. „Вярвам, че тази страница е затворена веднъж завинаги. Трудно е да се разплетат всички схеми и съпротивата ще бъде жестока, но ние заедно ще успеем. 9 години работих с Румен Радев, знам, че той е човек на честта и на дълга“, заяви тя.

Според Йотова най-важната задача е възстановяването на държавността, което означава правила и закони, еднакви за всички, както и силни, добре функциониращи институции. „Без правила винаги ще сме обречени на неуспех“, посочи кандидатът за президент. Тя подчерта, че държавата трябва да бъде на мястото си и да закриля своите граждани.

„Най-голямото богатство на България са нейните хора. Затова е недопустимо в 21 век в страната ни да има толкова големи неравенства, огромни социални и географски дисбаланси“, заяви Илияна Йотова.

На срещите в Пловдив Илияна Йотова и Кирил Вълчев обсъдиха с гражданите и едно от най-сериозните международни предизвикателства - войната в Украйна. Двамата подчертаха необходимостта от възможно най-скорошни преговори за мир с активното участие на Европа и силен български глас.

„Вместо да се работи за мир и просперитет, все повече средства се наливат във войната“, посочи Йотова. По думите й между президентството, правителството и Народното събрание има консенсус за необходимостта България да провежда суверенна външна политика и политика за мир. „България може да участва в създаването на Коалиция за мир в Украйна, а не в Коалиция на желаещите“, подчерта тя.

Кирил Вълчев постави акцент върху едно от ключовите правомощия на вицепрезидента - предоставянето на българско гражданство. Според него владеенето на български език трябва да бъде основно изискване за придобиването му. Той представи и идея българското гражданство да се връчва на официална церемония в президентството, която да подчертава значението на принадлежността към българската държава.

Кандидатът за вицепрезидент заяви още, че ще продължи активната работа на Илияна Йотова с българските общности зад граница. Сред важните задачи той открои съхраняването на българската култура, език и духовност, както и популяризирането на националната ни идентичност по света.

В тази връзка Кирил Вълчев подчерта необходимостта от създаването на Български национален културен институт, който да представя по-активно българските културни постижения в чужбина и да укрепва връзките със сънародниците ни зад граница.