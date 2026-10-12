Пеевски с тежки обвинения: Демерджиев премина границата, сезирам прокуратурата!

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи изключително остра критика към вътрешния министър Иван Демерджиев и обяви, че сезира прокуратурата заради негови публични изявления. Поводът е направената от министъра връзка между периодите на зачестяване на бомбените заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради и изслушванията му за полетите на Пеевски.

Председателят на ДПС категорично отхвърли подобни внушения и обвини Демерджиев, че използва министерския си пост, за да се заиграва със страховете на гражданите. Според Пеевски поведението на министъра е преминало допустимите граници и изисква намесата на прокуратурата.

В позицията си лидерът на ДПС заявява: „В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива една крайно несъстоятелна, абсурдна и дори комична линия на обвързване на своите действия по доказване на несъществуващата връзка между българска компания и заплащането на мои полети (за които многократно съм заявил, че са платени от мен и семейството ми) и серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради.“

Пеевски продължава с още по-остри думи по адрес на вътрешния министър: „Ако нещата спираха до фиаското на това мѐме на министър, едва ли бих му посветил време и внимание, но безсилието го тласна в непозволена за един политик посока.“

Според лидера на ДПС проблемът вече надхвърля политическия спор, тъй като засяга общественото спокойствие и сигурността на хората. „Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората, употребявайки министерската си позиция, вместо на върха на отговорността си да постави сигурността и спокойствието на гражданите“, казва той.

Пеевски обявява и конкретната стъпка, която предприема: „Затова днес сезирам прокуратурата за проверка на твърденията му.“

В заключение председателят на ДПС отправя категорично послание за отговорността на политиците към обществото: „Защото всички политици, без значение от позицията, която заемат са длъжни пред Конституцията да се ръководят от интересите на народа, а не да си играят със страховете на хората в услуга на своите страхове и провали.“