Няма отговор от НАТО! Военният министър разкри какво следва след атаките в Черно море

Към момента не се предвиждат нови операции на Военноморските сили или на Военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб.

"От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане", каза военният министър.

Стоянов подчерта, че Министерството на отбраната не е влизало в контакт с Румъния и Турция по отношение на сигурността на корабоплаването. "Ние отговаряме за териториалното море. В икономическата зона това са международни води", каза той. "Може би през Министерството на външните работи трябва да се поддържа контакт, но Министерството на отбраната не е влязло и няма смисъл ние да влизаме", посочи Стоянов.

Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при облесдването, стана ясно от думите на министъра.

Външният министър настоява за общ европейски отговор

Междувременно България постави въпроса за сигурността на Черно море и на европейско равнище.

Преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург първият ни дипломат Велислава Петрова заяви, че страната ще настоява за общи действия срещу нападенията по търговски кораби.

Тя предупреди, че последните инциденти са знак за опасно разширяване на последиците от войната в Украйна.

Според Петрова трябва да се търси политическо решение за прекратяване на ударите срещу гражданското корабоплаване, включително чрез мораториум върху подобни атаки.

Проблемът засяга не само крайбрежните държави, но и сигурността на международните търговски маршрути и доставките на украинско зърно.