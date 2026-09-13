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Стрелба във ВМС база в САЩ

Стрелба във ВМС база в САЩ

Военноморската база "Нейви ярд" във Вашингтон беше отцепена след информация за неизвестен нападател, открил стрелба в сградата, предаде Си Ен Ен. Трев...

02 юли | 18:05
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