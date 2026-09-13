Нов дрон на морето ни. Този път - до легендарен остров
От съображения за сигурност той е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност
Следете всички новини, анализи и коментари за Вмс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От съображения за сигурност той е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност
Военноморските сили изпълниха задачи по разузнаване и унищожаване на безпилотни летателни апарати
От 3 до 9 август в няколко града
Посланикът и представители на Конгреса са обсъдили сигурността в Черно море
За едно място в армията се борят шестима, каза министърът
Москва и Пекин са се превърнали в "решителни съперници" на Вашингтон
По време на занятие по плувна подготовка е починал военнослужещ от състава на Военноморските сили
Министрите на отбраната и на вътрешните работи Николай Ненчев и Румяна Бъчварова ще наблюдават съвместна тренировка на Военноморските сили на България...
От 1 до 5 април на неофициално рутинно посещение във Варна ще е фрегатата „Фредериктън" (HMCS Fredericton) от състава на ВМС на Канада, съобщиха от ро...
9 курсанти за ВМС на Социалистическа Република Виетнам ще получат дипломи за висше образование от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров". Те ще получат офицерските си па...
Военноморската база "Нейви ярд" във Вашингтон беше отцепена след информация за неизвестен нападател, открил стрелба в сградата, предаде Си Ен Ен. Трев...
Контраадмирал Митко Петев, който в момента заема длъжността началник на Военна академия "Георги С. Раковски", ще бъде назначен като командир на Военно...
Добрич. В рамките на Лятната музикална програма на открито - в парка на Добрич, организирана от общината в сряда вечерта от 18 часа ще свири Представи...
Опасна морска мина бе обезвредена от специалисти на Военноморските сили (ВМС), след като на 17 юли в местността „Чалъ Борун" (на 500 метра от южната с...
Вашингтон. От военноморското командване на САЩ временно са отстранили от длъжност двама високопоставени офицери, които са заподозряни в участие в маща...
Варна. "Реформата във Военноморските сили приключи в основната си част", заяви във Варна командирът на военния ни флот, контрадмирал Румен Николов. "...
Варна. "Ще съкращаваме основно административни дейности, като командировки, които не засягат мисии и учения". Това обяви служебният министър на отбран...