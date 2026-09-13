Кристиан Вигенин пред СТАНДАРТ: Без младите с кауза ще останем в безвремие
Надявах се България да получи ресор енергетика в ЕК
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Надявах се България да получи ресор енергетика в ЕК
И защо са взети такива мерки на конгреса
Далеч от тези, които гласуваха за Рашидов
Категоричната позиция на БСП е, че Кирил Петков не трябва отново да е министър-председател
Не се прави така. Фойерверките накрая ще предизвикат пожар, предупреждава той
Продължават разправиите заради ветото за Македония
Износът на оръжия не е покрит с тайнственост, има комисия
Вотът на недоверие не е предрешен, защото там има по-различен залог, смята той
Припомни кога трябва да е избора за нов председател на НС
През Герджиков ГЕРБ има шанс за реванш и връщане в управлението
Тя е на шефа на предизборния й щаб - Кристиан Вигенин.
Нови лица в парламента
Иска кабинет с БСП и Радев нта първи тур
Четири е числото на стабилността.
Вляво няма място за състезание кой е по-важен, казва председателят на предизборния щаб на БСП
Той наследява на поста Георги Свиленски
Това твърди социалистът след нейни изказвания
Управлението след изборите ще зависи от резултатите, заяви зам.-председателят на социалистите по международната дейност
Орташката кобила кучета я яли, заяви финансовият министър по повод липсата на солидарност
Много е важно за гражданите на община Петрич централната и местната власт да поддържат висока степен на готовност за реакция, ако бежанският поток се...