Ужас в Истанбул. Три етажа рухнаха, хора са под развалините

Тежък инцидент разтърси Истанбул рано тази сутрин. Първите три етажа на седеметажна жилищна сграда в района Малтепе са рухнали, а спасителни екипи продължават да издирват хора под развалините. Седем души остават в неизвестност, като с четирима е осъществен контакт, но за трима все още няма информация.

14-годишно дете е извадено живо

Сигналът за срутването е подаден в 5:40 ч. местно време, което съвпада с българското. На място незабавно са изпратени пожарни, спасителни и медицински екипи, полиция и представители на прокуратурата.

При операцията е извадено 14-годишно дете. По първоначални данни животът му не е в опасност.

Останалите обитатели от горните етажи са били евакуирани с помощта на спасителите.

Седем души остават под развалините

По данни на валията на Истанбул Давут Гюл в засегнатите апартаменти са били регистрирани общо 14 души.

„Двама от тях не са били в сградата, тъй като са били по родните си места. Петима са спасени. От останалите седем е осъществен контакт с четирима. За останалите трима продължават спасително-издирвателните операции“, заяви Гюл.

Спасителните екипи работят внимателно заради опасността от допълнително срутване. Основната задача остава достигането до хората, които все още са под отломките.

Сградата е от 1987 година

По информация на властите сградата е построена през 1987 г. В нея има 12 апартамента, а официално са били регистрирани 33 жители.

На партера се е намирало ателие, в което по време на инцидента не е имало хора.

Различните първоначални данни за броя на засегнатите жилища се уточняват в хода на спасителната операция, като властите продължават да проверяват кои хора действително са били в сградата в момента на срутването.

Прокуратурата започна разследване

Причината за срутването засега не е установена. Прокуратурата вече е започнала разследване, а експерти ще трябва да изяснят състоянието на конструкцията и дали са извършвани промени или ремонти, които биха могли да имат отношение към инцидента.

Спасителната операция продължава, като основният фокус остава върху тримата души, с които все още няма връзка.