Украйна с извънредна позиция за ударите до България

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия за новия удар по търговски кораби в близост до българските териториални води. По думите му при атаката са ранени граждани на Украйна и Азербайджан.

„Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България (...) още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“.

По данни на българските власти корабът „Челси 3“ е бил ударен от три въздушни дрона в района източно от Бяла. Плавателният съд плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

На борда са били 15 души - седем украински и осем азербайджански граждани. Целият екипаж е евакуиран и транспортиран до Варна. Петима моряци са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

При отделен инцидент друг търговски кораб е бил ударен и е потънал край българския бряг. Един член на екипажа е спасен, а за останалите хора на борда към момента няма потвърдени подробности. Българският премиер Румен Радев заяви, че все още няма достатъчно доказателства за окончателно установяване на произхода на дроновете.

Киев настоява за санкции и защита на корабоплаването

Сибига призова международните партньори да увеличат натиска и санкциите срещу Русия, както и да предприемат действия за търсене на отговорност и защита на свободата на корабоплаването.

„Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, заяви украинският външен министър.

Българските власти определиха атаката като абсолютно недопустима. Румен Радев съобщи, че страната търси международна подкрепа за установяване на държавата, от която са били изстреляни дроновете.