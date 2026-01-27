Тръмп: Струпали сме голяма армия край Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са струпали значителни военни сили близо до Иран и изрази увереност, че "Техеран е готов за диалог", съобщи Axios.

"Имаме голяма армада близо до Иран – повече, отколкото имаше край Венецуела", каза Тръмп в интервю за изданието.

По думите му иранското правителство търси сделка и многократно е инициирало контакти, предаде АФП.

Президентът не уточни какви споразумения има предвид и какви следващи стъпки планира, като подчерта, че ситуацията в Иран е "в състояние на промяна".

Възможни военни действия срещу Иран

Според Axios тази седмица служители от администрацията във Вашингтон ще представят на Тръмп нови варианти за евентуално използване на военна сила срещу Иран.

Източници твърдят, че по-рано този месец президентът е бил близо до нареждане на удари в отговор на протестите в страната, но е отложил решението, като е разположил допълнителни сили в региона.

Въпреки че протестите до голяма степен са потушени, възможността за удари остава на дневен ред. Окончателно решение все още не е взето, а се очакват допълнителни консултации и сценарии.

Повишаване на митата за Южна Корея

Тръмп обяви, че ще повиши митата за определени стоки от Южна Корея заради забавяне в одобрението на двустранни търговски споразумения.

В публикация той заяви, че тарифите за автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, както и ответните мита, се увеличават от 15% на 25%.

Президентът подчерта, че двете страни са постигнали споразумения през юли 2025 г. и са ги потвърдили отново през октомври, но корейският парламент все още не ги е одобрил.

"Очакваме търговските ни партньори да действат също толкова бързо, колкото и ние", заяви Тръмп.

