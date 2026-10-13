Тръмп изненада с две твърдения за Путин, Зеленски и Иран

Американският президент Доналд Тръмп призна, че има нарушения и от двете страни на обявеното от него енергийно примирие между Русия и Украйна. Въпреки продължаващите руски удари по украинската енергийна инфраструктура той отново заяви, че според него Владимир Путин е по-заинтересован от мирно споразумение, отколкото Володимир Зеленски, предаде ДПА.

Тръмп настоя Украйна да положи повече усилия за прекратяване на войната, но изрази увереност, че споразумение все пак ще бъде постигнато.

Междувременно американският президент направи и друго важно изявление - според него Русия и Китай не оказват съществена помощ на Иран във войната му със САЩ и Израел.

Има нарушения и от двете страни

В неделя американският президент обяви, че Русия и Украйна са постигнали енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. Предполагаемата договореност трябваше да прекрати взаимните удари срещу енергийната инфраструктура.

Още след изявлението обаче възникнаха въпроси дали двете страни действително са приели подобно споразумение.

Украинските власти съобщиха за нови руски атаки срещу енергийни обекти, а Киев заяви готовност да спре собствените си удари, ако Москва направи същото.

Попитан от журналисти защо руските нападения продължават въпреки обявеното примирие, Тръмп не отправи пряко обвинение към Путин. „Ами, трябва да проучим случая и да видим какво става, защото има нарушения и от двете страни“, отговори той.

Ново послание към Зеленски

Тръмп отново изрази убеждението си, че руският президент желае прекратяване на войната, като насочи вниманието към позицията на Украйна. „Мисля, че нещата стоят по следния начин: той иска да сключи споразумение и ние трябва да направим така, че и Зеленски да поиска да сключи“, заяви държавният глава на САЩ.

Той добави, че очаква постигането на договореност. „Смятам, че ще стигнем до сделка. Моето мнение е, че всъщност Путин иска сделка повече от Зеленски“, каза Тръмп.

Изявлението идва на фона на продължаващите дипломатически усилия на Вашингтон да възобнови мирните преговори. Основният проблем остава липсата на потвърдено споразумение за прекратяване на ударите, както и съществените разногласия между Москва и Киев за условията на бъдещия мир.

Тръмп защити Русия и Китай от обвинения за помощ на Иран

Американският президент коментира и твърденията, че Москва и Пекин оказват помощ на Техеран във войната срещу САЩ и Израел.

В публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл“ той заяви, че не вярва Русия и Китай да подкрепят Иран по съществен начин, съобщи Ройтерс. „Ако те го правят, то това е на много ниско ниво, но аз не вярвам, че те изобщо го правят. Те имат прекалено много за губене, а и ние бихме разбрали за това много бързо“, написа Тръмп.

Той припомни, че през юли е приел уверенията на Москва и Пекин, че не участват в подпомагането на Иран във военния конфликт. Тогава обаче американският президент е предупредил двете държави, че ако се установи подобна намеса, последиците за тях ще бъдат сериозни.

Новите му изявления показват, че Вашингтон продължава да търси възможности за дипломатически договорености с Москва и Пекин, докато едновременно се опитва да постигне прекратяване на войната в Украйна и да овладее напрежението в Близкия изток.