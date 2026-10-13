Тръмп извадил неочакван коз пред Путин. Тайната на дизеловата сделка

Зад сделката на Доналд Тръмп за руския дизел стои много по-голям дипломатически замисъл - опит Владимир Путин да бъде върнат на масата за мирни преговори чрез икономически отстъпки. Това разкрива Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с разговорите между американски и украински представители в Маями.

Пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър признали пред украинската делегация, че руският президент не е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон се надява сделката за над 2,25 млн. барела дизел да смекчи позицията му. Киев обаче посрещнал тази стратегия със сериозни съмнения и напуснал срещата, без да поема официални ангажименти.

Вашингтон разкри как смята да върне Путин на преговорите

По време на разговорите в Маями специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнър обяснили, че разрешаването на руския дизелов износ е част от по-широка стратегия за възобновяване на тристранните мирни преговори.

Според един от източниците американската страна се надява сделката да покаже на Москва, че Тръмп е готов да сключва икономически споразумения с Русия, ако това помогне за постигането на мир.

Планът обаче има и друго важно условие - Украйна също да прекрати атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи. „Идеята беше САЩ да могат да се върнат при руснаците и да им кажат: „Вижте, украинците спряха ударите, а ние ви предоставихме тази сделка. Сега е ваш ред да направите нещо“, разказал пред Ройтерс един от запознатите с разговорите.

Къшнър подчертал пред украинските представители, че администрацията на Тръмп вече неколкократно е настоявала Киев да прекрати атаките срещу руските рафинерии.

Путин поставя тежко условие - останалите 11% от Донбас

Най-сериозното препятствие пред американския план остава позицията на Москва. Източник, близък до Кремъл, заявил пред Ройтерс, че Путин ще бъде готов да се върне на преговорите едва когато получи останалите 11% от Донбас, които все още не са под руски контрол.

Според същия източник руският президент иска да представи подобен резултат пред собственото си население като победа.

Украйна категорично отказва да отстъпва допълнителни територии. Киев обаче допуска възможността замразяването на военните действия по съществуващата фронтова линия да послужи като основа за бъдещо мирно споразумение.

Предишните опити на администрацията на Тръмп да привлече Москва чрез предложения за облекчаване на санкциите и икономическо сътрудничество в областта на полезните изкопаеми не доведоха до съществена промяна в руските искания.

Руският дизел предизвика политическа буря в САЩ

Споразумението предвижда Русия да достави над 2,25 млн. барела дизел за американския и световните пазари.

Тръмп защити решението с аргумента, че то ще помогне за понижаването на цените на горивата в Съединените щати, които се превърнаха в сериозен политически проблем за републиканците преди междинните избори за Конгрес.

Американският президент определи сделката като „правилния избор за американския народ“.

Решението обаче предизвика остри критики сред американски законодатели, според които то ще осигури допълнителни приходи на Москва за финансиране на войната, без Путин да бъде принуден да направи реални отстъпки.

Тръмп обвинява украинските удари срещу руските рафинерии за повишаването на световните цени на горивата. Според повечето експерти обаче основният фактор за скъпата енергия е войната в Иран.

Съмнения има и дали сравнително ограничените количества допълнителен руски дизел изобщо ще окажат значително влияние върху американския пазар.