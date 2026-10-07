Рубио от Атина: Гърция е незаменим съюзник на САЩ

Гърция е „незаменим съюзник в НАТО“ и стълб на сигурността в региона. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на посещението си в Атина, където двете страни дадоха нов тласък на стратегическото си партньорство, предава БТА.

Визитата е част от обиколката на Рубио в Европа и включва шестия кръг на Стратегическия диалог между САЩ и Гърция. В центъра на разговорите са отбраната, енергетиката, регионалната сигурност, търговията и инвестициите.

По думите на американския държавен секретар множеството огнища на напрежение по света – войната между Русия и Украйна, конфликтите в Близкия изток и нестабилността около Ормузкия проток – показват защо Вашингтон има нужда от силни и надеждни партньори.

„В епоха на несигурност и глобална нестабилност се нуждаем от много важни партньори. И това е Гърция за Съединените щати“, заяви Рубио.

Той проведе разговори с гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис, след които двамата направиха съвместни изявления пред медиите.

Енергията излиза на преден план

Рубио отдели специално внимание на енергийното сътрудничество между двете държави.

По думите му отношенията в тази област „достигат нови равнища“, а ключова роля има Вертикалният енергиен коридор, който трябва да свързва гръцката газова инфраструктура с държавите от Балканите и Централна и Източна Европа.

Вашингтон разглежда проекта и като възможност за увеличаване на доставките на американски втечнен природен газ към Европа. Рубио вече публично е посочвал Вертикалния коридор като един от проектите, чрез които САЩ разширяват енергийното си присъствие в Югоизточна Европа.

Гърция се стреми да затвърди позицията си като регионален енергиен център чрез терминалите за втечнен газ, тръбопроводните връзки и проектите за доставки към съседни държави.

Ново военно партньорство

Отбраната е вторият голям стълб на визитата.

Гръцките въоръжени сили вече се включват в американската програма State Partnership Program, като стратегически партньор е Националната гвардия на щата Флорида. Сътрудничеството предвижда съвместни обучения, морска сигурност, киберотбрана, защита на инфраструктура и подготовка при природни бедствия.

Рубио подчерта и значението на сигурните вериги за доставки, включително при стратегически суровини и тяхната преработка – област, която САЩ все по-често разглеждат като част от националната и икономическата сигурност.

Посещението му идва в момент, когато Вашингтон и Атина разширяват сътрудничеството си не само в НАТО, но и в енергетиката, технологиите, търговията и инвестициите.