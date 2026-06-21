Пет жертви след 846 удара! Украйна отново брои разрушенията

Петима души загинаха, а още 13 бяха ранени след 846 руски удара по 50 населени места в украинската Запорожка област през последното денонощие. Това предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на началника на областната военна администрация Иван Федоров. Най-смъртоносните удари са засегнали град Запорожие и околния район. Регионалните власти са получили 113 сигнала за щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура.

Удари от въздуха и стотици дронове

По данни на Федоров руските войски са нанесли 34 въздушни удара срещу град Запорожие и редица населени места в региона. Основната тежест на атаките обаче е дошла от дроновете - използвани са 568 безпилотни апарата от различни типове, предимно FPV дронове.

Те са били насочени срещу повече от 30 населени места, включително селища на фронтовата линия и жилищни райони. Този тип атаки превръщат ежедневието в постоянна заплаха, защото удрят не само военни позиции, а и места, където хората се опитват да живеят сред разрушенията.

Артилерия по градове и села

Освен въздушните удари и дроновете руските сили са извършили 4 атаки с реактивни ракетни системи за залпов огън и 240 артилерийски удара по градове и села в областта. Така за едно денонощие Запорожкият регион е бил ударен почти непрекъснато - от въздуха, с дронове, с ракети и с артилерия.

Най-тежката равносметка е човешката - петима загинали и 13 ранени. Материалните щети са по домове, автомобили и критична инфраструктура, което означава, че атаките удрят и способността на хората да останат в населените места, които вече живеят под постоянен натиск.

Регион, който остава под огън

Запорожка област е сред регионите, които редовно са подложени на руски удари от началото на пълномащабната война. Части от областта са окупирани от Русия, а град Запорожие и околните населени места остават важна зона близо до фронта. Именно това прави всяко денонощие там непредвидимо - въздушните тревоги, дроновете и артилерията са се превърнали в част от постоянния риск за цивилните.

Укринформ съобщава, че ден по-рано броят на жертвите при руски въздушен удар по Запорожие е нараснал до пет, след като тялото на жена е било извадено изпод отломките на частна къща. Това показва как последиците от ударите често се изясняват часове по-късно, когато спасителите стигнат до разрушените домове.

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