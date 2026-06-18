Опасна жега връхлита Германия. Какво е Горгиас

Германия е изправена пред дни с екстремно време, донесено от антициклона "Горгиас", който пренася горещ и влажен въздух от Северозападна Африка. Очаква се температурите в някои региони да надхвърлят 30–36 градуса, а до уикенда да достигнат дори 40 градуса, съобщава Bulgaria ON AIR.

Обявени са първите официални предупреждения за опасни горещини, като се очакват и първите тропически нощи за годината (в които температурите не падат под 20 градуса).

За бързината на промяната говори пример от град Мюлхайм на Рур: във вторник сутринта там са измерили едва 11 градуса, а в сряда по обяд термометърът вече е показвал 30 градуса, предаде BILD ("Билд").

Гръмотевични бури, градушки и порои

Още в четвъртък вечерта жегата ще се отбие в силни гръмотевични бури, които първоначално ще ударят северозападните и западните части на страната. Германската метеорологична служба (DWD) предупреждава за локални интензивни порои и опасност от наводнения, градушки и бурни ветрове.

"Бурите обаче няма да донесат трайно разхлаждане", обяснява синоптикът Марсел Шмид. Веднага след тях температурите отново бързо ще скочат над 30 градуса.

Лекарите предупреждават: "Жегата е тих убиец"

Метеоролозите и здравните експерти призовават за изключително внимание, особено за възрастните и хората, нуждаещи се от грижи. Тежестта върху човешкия организъм се натрупва с всеки изминал ден от горещата вълна.

"Жегата е тих убиец. Това е метеорологичното явление с най-много смъртни случаи в световен мащаб", предупреждава метеорологът Доминик Юнг.

Какво предстои?

Горещият и задушен въздух ще се задържи над Германия поне до уикенда, с температури между 30 и 37 градуса.

Промяна на времето и евентуално понижение на температурите се очакват най-рано към края на неделния ден, но прогнозата за това все още не е напълно сигурна.





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